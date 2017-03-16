Украина прекратила торговлю с неконтролируемыми территориями Донбасса. СНБО принял решение с 15 марта остановить движение грузов через линию соприкосновения. Решение принято после нескольких недель транспортной блокады Донбасса активистами и скандалом с признанием российскими банками паспортов так называемых ЛНР и ДНР. LIGA.net опросила экспертов об экономических последствиях официального прекращения торговли с неконтролируемыми территориями.

Сергей Николайчук, директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ:

Остановка торговли с неподконтрольными территориями приведет к потере экономического роста, экспортных поступлений. Этот фактор будет влиять и на валютный курс, и на экономическую активность, и на инфляцию. В соответствии с этим НБУ придется корректировать и ключевую процентную ставку. Наш прогноз по инфляции - 9,1% в 2017 году - делался без учета блокады. Поэтому мы будем вынуждены проводить более жесткую монетарную политику в сравнении с тем сценарием, который представляли раньше.

С экономической точки зрения достаточно сложно найти плюсы в остановке торговли с неподконтрольными территориями и той ситуации, которая происходит вокруг тамошних предприятий. Ведь они поставляли нам сырье, обеспечивали экспорт и налоговые поступления в украинский бюджет. Но мы видели, что в последние годы политика оказывала сильное влияние на нашу экономику, и иногда политическая цена того или иного действия может превышать экономическую.

Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU:

Плюсов блокады нет. Экономика, скорее всего, столкнется с риском рецессии. Во втором квартале 2017 года может произойти сокращение реального ВВП по сравнению с первым кварталом в сезонно-скорректированных терминах. Если до третьего квартала 2017 года разблокировки не произойдет, то сокращение реального ВВП продолжится и в июле-сентябре. Если падение ВВП происходит два квартала подряд, это означает, что экономика войдет в рецессию. Только меры власти по стимулированию экономики могут уберечь экономику от сокращения реального ВВП в целом за год. Вполне вероятно, что эти меры будут задействованы правительством во втором полугодии. В результате экономический рост все же замедлится с 2,2% в 2016-ом до 0-1% в 2017-ом.

В первом квартале 2017 года власти проводят жесткую фискальную политику, это означает поддержку гривни. Но, как было сказано выше, реализация мер по стимулированию экономики будет сопровождаться большим фискальным дефицитом. Поэтому давление на курс выглядит достаточно вероятным. Властям (включая НБУ) предстоит выбрать - или удерживать стабильный курс за счет даже увеличения учетной ставки, или поддерживать экономику. Одновременно иметь и то, и другое не получится.

Александр Паращий, глава аналитического отдела ИК Concorde Capital:

Сокращение ВВП, как последствие блокады, возможно во втором полугодии. Национальный банк ранее оценивал потери в $2 млрд. С одной стороны, можно говорить о таких цифрах. С другой стороны, я думаю, эффект блокады затеряется на фоне всех остальных факторов влияния на экономику. Если говорить о сегодняшней ситуации, то ВВП растет намного быстрей, чем ожидалось. При текущих мировых уровнях цен на сталь и зерно, мы выходим в плюс в любом случае. Мы также понимаем, что есть большой риск падения мировых цен на руду, на сталь. Если это действительно произойдет, как прогнозируют международные эксперты, то эффект мировых цен с точки зрения влияния на ВВП, будет намного более важен, чем эффект разрыва экономических связей с компаниями на оккупированной территорией.

Давление на курс тоже будет из-за уменьшения потенциальной валютной выручки. Годовые потери могут составить $1,5-2 млрд. Это не критично, пока цены на сталь хорошие, но если цены будут снижаться, ситуация усугубится.

Ярослав Жалило, руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований:

Полагаю использование понятия "блокада" сейчас некорректно. Оно было производным от слова "блокирование", но совсем не означает полное прекращение передвижений. Сейчас слово "блокада" активно применяется российской пропагандой с понятной исторической коннотацией, в которой они преуспели. В нашем случае осуществлены логичные действия: если на территории ОРДЛО уже нет предприятий, которые зарегистрированы и уплачивают налоги на подконтрольной территории, что произошло в результате их "национализации", никаких оснований для перемещения товарных партий через линию размежевания уже нет. Т.е. зафиксирован статус кво. Для экономики Украины это однозначно плохо, прежде всего - из-за ощутимого удара по металлургии и энергетике. Пока не стоит верить озвучивающим цифрам потерь, т.к. неизвестна способность отраслей к компенсации потерянных поставок. Что можно сказать наверняка:

1.Крупным бизнесам придется договариваться между собой, и лучше всего это делать на открытом рынке базового сырья. Возможно, теперь они будут лоббировать его создание (чем не плюс?).

2. Явно вырастет потребность в импорте антрацита и кокса (или коксующегося угля). Это приведет к повышению себестоимости, в т.ч. энергоресурсов, а также нанесет второй удар по торговому балансу (первый будет из-за сокращения экспорта).

3.Возможны цепные реакции из-за сокращения производства, ухудшения платежеспособности предприятий, уменьшения занятости и т.п.

4. Уменьшится поступление налогов, в том числе, в местные бюджеты городов, где были зарегистрированы предприятия.

Если уж искать плюс, то в том, что экономика сегодня перестраивается под модель худшего развития ситуации - когда оккупация всерьез и надолго.

Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club

В самом решении СНБО указываются негативные последствия блокады. Кабмину поручено разработать и осуществить план мероприятий по обеспечению нормальной работы сектора энергетики и ГМК, минимизировать негативное влияние на экономику и бюджет страны. НБУ оценивал сокращение притока валюты в $2 млрд. ДТЭК оценила налоговые платежи предприятий группы в зоне АТО на уровне 2 млрд грн в 2016 году. Группа ИСД за период с 13 февраля по 6 марта оценил потери экспорта в $55,7 млн. Таким образом, годовые потери экспорта могут составить $750 млн только у ИСД. Метинвест не публиковал данные о возможных потерях, однако можно предположить, что они также будут значительными, особенно по Енакиевскому метзаводу - $0,5-$0,75 млрд в год. В итоге, только по ГМК сектору потери могут составить $1,5 млрд в год.

Необходимо учитывать также более мелких участников рынка товаров и услуг, обслуживания операций, перевозок. Это не только зарплаты, это также и потребление, и рабочие места. Ряд продуктов и товаров, ранее поставляемых в ОРДЛО, будут выходить на украинский рынок, сбивая цены растущим внутренним предложением.

Краткосрочно на валютном рынке возрастут спекулятивные настроения. Если они будут поддержаны спросом и постепенным ослаблением гривны, к спекуляциям примкнет большее число участников, что будет давить на курс. Пока же - период посевной кампании в агросекторе. Аграрии активно заводят валюту под будущий урожай, что выступает главным фактором стабильности гривны. Национализация в ОРДЛО украинских предприятий и продолжительная блокада разрывают кооперационные связи в ГМК секторе по цепочке от коксующегося угля до конечной металлургической продукции. При продолжительном простое и "проедании" складских остатков сырьевая нехватка должна будет восполняться либо импортом, либо сокращением производственной активности. В таком случае с определенным временным лагом ГМК сектор будет меньше экспортировать своей продукции, сокращая приток валюты в страну, или наращивать импорт сырья за валюту, повышая спрос на нее.

Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков:

Плюсов блокады с точки зрения экономики, конечно, нет. Но я думаю, что длиться она будет недолго, поскольку ДНР и ЛНР не являются субъектами федерации в РФ и не могут претендовать на трансферты из Федерального бюджета. Экономических связей для обеспечения достойных доходов и поддержания видимости их государственности у них нет, кроме как с Украиной. Поэтому не вижу никакой логики в их поведении, кроме желания как-то досадить Украине и олигархам, которые предпочли оставаться здесь.