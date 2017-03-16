Финансовые новости
- |
- 16.03.17
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Новый постпред США в ООН: "Мы не можем доверять России"
09:23 16.03.2017 |
"Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", - сказала она в интервью телеканалу Эн-би-си. Как отмечает Би-Би-си, таким образом, она заняла гораздо более жесткую позицию, чем президент Трамп. Тот неоднократно говорил, что его администрация сможет лучше поладить с Москвой, чем это получилось у его предшественника Барака Обамы.
Постпред США в ООН говорила о России, отвечая на вопрос ведущего о новых обвинениях в хакерских атаках, прозвучавших накануне в адрес российских спецслужб.
Министерство юстиции США предъявило обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых оказалось двое сотрудников ФСБ России - Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин. Обвинения предъявлены также двум предположительно работавшим на них хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову.
Докучаев - один из обвиняемых по делу о госизмене в пользу США, расследуемом в России. С декабря прошлого года он содержится под арестом. Вместе с ним по этому делу в декабре были арестованы его начальник - глава отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, а также топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.
Осенью компания Yahoo сообщила о крупнейшей утечке личных данных 500 млн пользователей, произошедшей в 2014 году. Украденные данные включали личную информацию, в том числе имена пользователей и их электронную переписку, даты рождения, телефонные номера и зашифрованные пароли, а также "незашифрованные секретные вопросы и ответы на них", которые использовались для дополнительной верификации доступа.
В начале февраля Хейли завила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине, а Россия не добьется выполнения минских соглашений.
Хейли была утверждена постоянным представителем США при ООН в январе. За нее проголосовали 99 сенаторов, четверо высказались против.
44-летняя Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов, она член Республиканской партии и самый молодой губернатор штата в США. В ходе предвыборной кампании Трампа Хейли признавалась, что не является его поклонником. Во время республиканских праймериз она сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза.
Демократы во время кампании упрекали Трампа в симпатиях к России. Сам он после избрания уже с меньшей уверенностью заявлял, что ему удастся найти общий язык с российским президентом Владимиром Путиным. Дата их первой встречи до сих пор не определена.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила введение квот на использование украинского языка на ТВ - первое чтение
|Чего ждать от остановки торговли с ЛДНР
Если на территории ОРДЛО уже нет предприятий, которые зарегистрированы и уплачивают налоги на подконтрольной территории, что произошло в результате их "национализации", никаких оснований для перемещения товарных партий через линию размежевания уже нет.
|Приазовье в огне. Пошли ли ВСУ в наступление под Верхнешироковским
|Национализация по-народному. Как в ОРДЛО воспевают "отжим"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте
|Предложение валюты на межбанке 15 марта превышало спрос
|Порошенко призывает общественность обратить внимание на процесс формирования Верховного суда
|Порошенко: мы готовы снять запрет на перемещение грузов, если предприятия будут возвращены украинским собственникам и наступит перемирие
"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, не зависимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений - прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения".
|Порошенко против досрочных выборов в Раду, очередные должны пройти в 2019 году
"Поскольку в соответствии с Конституцией, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить этих оппозиционеров и отметить, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю".
|Блокада Порошенко. Что заставит Путина отдать Донбасс в "хорошие руки"
Это интересно
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.
|Китайцы показали гибридный суперкар с шестью моторами
|ФБР расследует таинственное похищение физических биткойнов