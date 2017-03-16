На парламентских выборах в Нидерландах лидирует праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром страны Марком Рютте. После обработки более чем 90 процентов бюллетеней ее результат составляет 21,2 процента голосов, сообщает агентство dpa.

Такой итог позволит партии Рютте получить в парламенте страны 33 депутатских места. Правопопулистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом набирает примерно 13,1 процента голосов, что позволяет ей получить 20 депутатских мандатов из 150. По 19 мест в парламенте могут занять представители леволиберальной партии "Демократы-66" и "Христианско-демократического призыва".

Для формирования правящей коалиции Рютте необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов. Накануне голосования он подчеркнул, что вероятность союза его партии с правопопулистами равняется нулю.