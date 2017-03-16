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На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте
07:58 16.03.2017 |
На парламентских выборах в Нидерландах лидирует праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром страны Марком Рютте. После обработки более чем 90 процентов бюллетеней ее результат составляет 21,2 процента голосов, сообщает агентство dpa.
Такой итог позволит партии Рютте получить в парламенте страны 33 депутатских места. Правопопулистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом набирает примерно 13,1 процента голосов, что позволяет ей получить 20 депутатских мандатов из 150. По 19 мест в парламенте могут занять представители леволиберальной партии "Демократы-66" и "Христианско-демократического призыва".
Для формирования правящей коалиции Рютте необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов. Накануне голосования он подчеркнул, что вероятность союза его партии с правопопулистами равняется нулю.
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