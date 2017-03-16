«Торговля началась в рамках закрытия вчерашних торгов. После чего по мере роста валютного предложения котировки снизились до 26,83-26,88 грн./$, однако не закрепились на достигнутом уровне. Вслед за объявлением Национального банка о проведении валютного аукциона по покупке доллара общим объемом до $50 млн, рынок вернулся к 26,88-26,92 грн./$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда. По результатам валютного аукциона курс отсечения составил 26,90 грн./$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В итоге НБУ приобрел $25,1 млн. из предложенных ему $33,4 млн. А общий объем торгов вырос со вчерашних $196,48 млн. до $242,32 млн.

«Избыток инвалюты и невысокий спрос на нее сегодня связаны с сезонными факторами: поступлениями от аграриев, которые приобретают гривну под проведение полевых работ и началом процесса завершения отопительного сезона. Мы ожидаем удержания курсовых позиций в ближайшее время на этом же уровне - немного ниже психологической отметки в 27,0 грн./$. Кроме того, уже на следующей неделе компании начнут традиционную подготовку к бюджетно-налоговому периоду, что также позитивно скажется на курсе гривны», - спрогнозировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На завтра он прогнозирует торговлю межбанка в рамках 26,85-26,95 грн./$.

Финансисты уверяют, что предложения Нацбанка по введению санкций в отношении пяти банков с российским госкапиталом сегодня не сказались на настроениях межбанка. И как уверяют в НБУ - и не скажутся в дальнейшем.

«На курсе доллара данные меры не будут иметь влияния», - заявила заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.

При этом финансисты не ждут резких колебаний и на наличном рынке.

«Наличный курс по-прежнему близок 27,0 грн./$», - отметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Средний наличный курс в банковских отделениях сегодня приподнялся на 5 копеек, и достигал 27,10 грн./$. В тоже время минимальная цена доллара опускалась до 27 грн./$, а максимальная росла до 27,30 грн./$.

На черном рынке валюта немного подешевела с утренних 26,91-27,05 грн./$ до 26,93-27,02 грн./$.