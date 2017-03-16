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Порошенко призывает общественность обратить внимание на процесс формирования Верховного суда
21:19 15.03.2017 |
Президент Петр Порошенко призывает общественность обратить внимание на процесс формирования Верховного суда.
"Общественности я бы советовал обратить непосредственное внимание на процесс формирования Верховного суда Украины", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду.
П.Порошенко отметил, что создание независимой судебной ветви власти является его приоритетом.
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