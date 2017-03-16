Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на оккупированных территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и будет соблюдаться режим прекращения огня.

"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, не зависимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений - прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером.

Он напомнил, что захват украинских предприятий произошел буквально в несколько дней, и в среду было объявлено о принудительной смене владельцев предприятий.

