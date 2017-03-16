Президент Украины Петр Порошенко заявил, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году.

"Парламент должен провести свои очередные парламентские выборы в 2019 году", - сказал президент в интервью украинским телеканалам в среду вечером.

По его словам, Украина должна использовать время без выборов на внедрение необходимых реформ в стране.

"Поскольку в соответствии с Конституцией, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить этих оппозиционеров и отметить, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", - подчеркнул глава государства.

