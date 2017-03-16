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Блокада Порошенко. Что заставит Путина отдать Донбасс в "хорошие руки"
18:39 15.03.2017 |
Смысл игры в "блокаду Донбасса", в которой участвуют не только Банковая и Кремль, возможно в том, чтобы увеличить долю международных экономических рычагов в урегулировании на Донбассе.
Петр Порошенко, как в таких случаях принято говорить у запоребриковых, "всех переиграл". Одним махом показал, кто в стране хозяин, а взамен "неправильной" блокады сделал правильную, авторизованную СНБО - в полном соответствии с принципом "не можешь победить - возглавь". Причем эта правильная блокада чудным образом сочетается с предложением вместо закона об оккупированных территориях принять закон о целостности Украины. Хотя, стоит признать, такие качели создают впечатление властной шизофрении, политического двоемыслия и исключительно ситуативной игры в отсутствие долговременной стратегии.
Но, как говорилось в одном культовом фильме, совы - не те, кем кажутся. Для начала стоит отметить, что негласные предложения провернуть подобный сценарий приходили из Вашингтона еще два года назад (мы - строгий полицейский, вы - законно защищающаяся жертва), но тогда все ограничилось полумерами - вроде решения вопроса о статусе добровольческих батальонов (обратите внимание, как теперь предлагается задействовать добровольческие мобильные группы для выявления каналов контрабанды).
По мнению источников ДС в дипломатических кругах, происходящее вполне может оказаться очередной - уже второй - фазой вполне изящного плана, основанного на тогдашних набросках.
Первой фазой было то ли молчаливое согласие, то ли поощрение блокады силами активистов. Затянувшееся на месяцы отсутствие реакции со стороны Банковой (и спорадическая вялая реакция) на действия Парасюка, Семенченко и иже с ними вполне могло быть если не сговором, то использованием их в темную в расчете на ожидаемую реакцию той стороны.
Реакция позволила перейти к следующей стадии. Которая, что бы ни говорилось, отнюдь не предполагает провокацию зарубежных партнеров на очередную волну антироссийских санкций. И дело не столько в том, что причин для этого нет, сколько в том, что здесь мало что можно придумать: секторальные санкции так или иначе охватывают все ключевые направления экономики и финансовой сферы. Скажем, отключение от SWIFT, по сути, здесь мало что решает, поскольку объясняться с американской фемидой по поводу сомнительных транзакций мало кому улыбается. Особенно после того, как Deutsche Bank "попал" на добрый десяток миллиардов долларов - в частности, за отмывание российских денег.
При этом "минская" риторика Банковой вкупе с указанием на временный характер блокады и "интеграционной" законодательной инициативой направлена не только на соблюдение внешних приличий: это сигнал внешнему миру, что процесс возвращения ОРДЛО остается неизменным приоритетом.
Аналогичным, хоть и внешне парадоксальным, сигналом о намерении слить ЛДНР стало поощрение Москвы к "национализации" тамошними главарями украинских предприятий. По сути, это ловушка: вне признанного международного статуса этих территорий ни легализовать такой статус, ни избавиться от этих активов они не смогут. Такая головная боль ни к чему даже россиянам, не говоря уже о более приличных покупателях.
Вполне возможно, что ребятки в ОРДЛО и их российские кураторы просто рассчитывали получить малую мзду за возвращение отжатого - но не рассчитали силы.
Эти отступные - если они вообще будут - могут оказаться началом конца их карьер. Поскольку если речь здесь и идет о договорняке, то договорняк этот выходит далеко за рамки Банковой и Кремля.
Потому что, как утверждает один из источников ДС, вариант, позволяющий сохранить лицо всем сторонам, состоит в том, чтобы передать отжатые в ЛДНР предприятия в распоряжение официально не аффилированных с Украиной бизнесов. Скажем, Ахметов вследствие нынешней истории сливает свои активы неким хеджинговым фондам и сливается сам - с промежуточной стадией национализации в Украине либо без таковой. Хотя в первом случае вряд ли ему светит повторить сценарий "Привата".
Зачем это делать? Чтобы, во-первых, свести итог к условной "ничьей" и увеличить долю международных экономических рычагов в урегулировании на Донбассе. Проще говоря, сторонний капитал получит больше возможностей для замирения сторон, чем сторонние столицы (хоть аналогия и хромает, но с сомалийским пиратством разобрались не международные военные флотилии, а частные компании). Таким образом, у "президентской" блокады, помимо всего прочего, вырисовывается еще одна задача: аудит - оценка оставшегося в ОРДЛО экономического потенциала и его цены для потенциальных инвесторов - в качестве условия подготовки к выборам. Иными словами, это может оказаться заготовкой к переходу ОРДЛО под внешнее экономическое управление при формальном возвращении в состав Украины - в этой схеме угадывается целый ряд опробованных со времен завершения войн на Балканах схем.
Остается, естественно, вопрос, что с этого всего поимеет Россия, и почему она вообще должна отказываться от такого дестабилизирующего Украину фактора.
Естественно, ожидать, что Кремль в одночасье отступит и капитулирует, не приходится: подобный шаг чреват дестабилизацией путинского режима. Если описанная схема в принципе существует не только в фантазиях, то сокращение российского присутствие будет постепенным и вряд ли полностью сойдет на "нет". Однако в противном случае санкционное давление никуда не денется. Тем более что несмотря на продолжающийся хаос в Вашингтоне, США не намерены идти на очередную "перезагрузку", весьма высок шанс, что на апрельских президентских выборах во Франции победит отнюдь не "маньчжурский кандидат" Эммануэль Макрон, а сентябрские в Германии могут подтвердить статус Ангелы Меркель.
Тем не менее, риски, что описанная схема будет отработана вовсе не так, как задумывается, достаточно велики. Прежде всего потому, что Россия - отнюдь не единолично управляемая страна. Пресловутая война кремлевских башен за уши и автограф президента никуда не денется. И здесь стоит отметить, что тема "воссоединения" ОРДЛО с Россией по крымским мотивам опять вбрасывается в информационное пространство. В частности, эта тема муссируется в контексте предстоящей поездки Плотницкого и Захарченко в Крым не только ради гулянки по случаю аннексии Крыма, но и для участия в заседании "Интеграционного комитета Россия-Донбасс".
Однако исключить, что игру православно-фашистского лобби перебьет жадность системы, нельзя. Тем более что Москве уже показывают возможность получить своеобразные отступные. В частности, вслед за капитуляцией "Газпрома" в суде ради сохранения присутствия на европейском рынке Еврокомиссия выразила намерение одобрить проект строительства второй нитки Северного потока.
С другой стороны, проблему могут представлять как ястребиная фракция в путинском окружении, так и аффилированный с ней российский генералитет, почувствовавший вкус "больших побед и больших денег". Но последним помимо права продолжать сирийскую мясорубку очень кстати (если соотнести даты - раздача и газовых, и военных подарков произошла одновременно) подсунули перспективу пацификации Ливии, которую в перспективе, к слову, мир может встретить с куда меньшим осуждением, чем сирийскую авантюру.
Как бы то ни было, наверняка можно сказать лишь одно: вследствие событий последних дней Украина оказалась на очередной развилке возможностей. Описанное здесь - не более чем один из возможных сценариев.
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