Национальный банк Украины (НБУ) во исполнение решения Совета национальной и безопасности и обороны (СНБО) предлагает ему ввести в отношении украинских "дочек" банков с государственным капиталом Российской Федерации санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.

"Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это - предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие подобные операции", – пояснил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий на брифинге в среду.

"Это также запрет выплаты дивидендов, процентов, возврата межбанковских кредитов, средств с корсчета и субординированного долга. Также предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала", – добавил он.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова уточнила, что санкции предлагаются не в связи с указом президента РФ Владимира Путина о приеме т. н. "паспортов" "ДНР"/"ЛНР" и учете их российскими банками, но с целью сохранения финансовой стабильности и полного выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами.

Я.Смолий указал, что речь идет о пяти банках - Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк, Сбербанк, ВиЭс Банк.

Как отметила Е.Рожкова, предлагаемые санкции не будут распространяться на другие банки, в которых есть российский капитал, в частности, на Альфа Банк.

"Мы говорим исключительно о банках, которые принадлежат государству Россия. "Альфа" не относится к этой группе", – пояснила она.

Зампред также отметила, что украинские банки с государственным российским капиталом работают в рамках пруденциальных норм, являются докапитализированными и к ним нет претензий с точки зрения требований надзора.

"Они работают в обычном режиме, обслуживая всех своих клиентов. Предложенные санкции не повлияют на клиентов – юридических и физических лиц, работающих на территории Украины", – сказала Е.Рожкова.

Она добавила, что указанные санкции также не остановят расчеты между контрагентами-нерезидентами украинских клиентов.

Зампред НБУ также сообщила, что в настоящее время Сбербанк не обращался к Нацбанку за поддержкой и работает в обычном режиме. В то же время она отметила, что при необходимости финучреждение может использовать для работы с НБУ свопы и операции с государственными бумагами.

Е.Рожкова также подчеркнула, что предложенные санкции оставляют возможность для докапитализации украинских банком с российским государственным капиталом и их продажи.