Россия поставляет своим викормышам не только полноценные танки и пушки, но и менее громоздкие, но от того не менее смертоносные виды вооружения.

В связи с тем, что в последнее время участились случаи террористических рейдов мобильных ДРГ и штурмовых групп на украинскую территорию, или в так называемую "серую зону", Depo.ua попытался выяснить - чем именно воюют такие подразделения.

Первое, что обращает на себя внимание при анализе видов вооружения, которые могут быть использованы в партизанской войне, это то, что почти вся она была изготовлена в 1960-1990 годах прошлого века. Это и понятно: Россия унаследовала от СССР огромные арсеналы некогда современного оружия, которое сейчас и морально, и технически устарело, но утилизация которого дорого стоит. Так почему бы не "сплавить" ее боевикам в различных, спровоцированных ею же, горячих точках планеты, в частности на Донбасс? Тем более, что "алкоголикам и наркоманам", которые составляют основу так называемой "армии ДНР", новейшее оружие давать жалко.

Одной из самых популярных у боевиков является установка 9П132 "Град-П" (Партизан). Эта установка была, в свое время, разработана Советским Союзом для Республики Вьетнам, но активно используется для дестабилизации ситуации по всему миру. Не стала исключением и Украина.

Использовать данный вид вооружения террористы начали еще с лета 2014 года, о чем существует масса доказательств в интернет, в том числе видеозаписи самих боевиков. Это и понятно - незаметно поставить такое оружие на, в то время еще не оккупированную, территорию было намного проще, чем полноценные РСЗО, танки или пушки.





Однако, информация о поступлении все новых и новых партий 9П132 "Град-П", а также их использовании регулярно встречается в сводках как штаба АТО, так и "Информационного сопротивления". Последний раз было зафиксировано его использование на Донбассе 10 января этого года на Луганском направлении.

Кстати, как-то исторически сложилось, что данный вид вооружения активно используется боевиками именно в "ЛНР". Это связывают с тем, что 9П132 "Град-П" в большом количестве есть на вооружении так называемых "казаков" Козицына, которые традиционно занимаются бандитизмом именно на Луганщине.

Данная установка представляет собой одну направляющую 122-мм калибра для стрельбы одиночным боеприпасом РСЗО БМ-21 "Град". Установка быстро собирается и разбирается (2 - 2,5 мин.), может монтироваться на легком транспортном средстве и оснащается оптическим прицелом. Все это делает ее идеальным оружием как для мобильных штурмовых отрядов, так и для диверсионно-разведывательных групп.

Что характерно: использовать ее почти незаметно можно как против украинских войск в подконтрольных Украине населенных пунктах, так и против населенных пунктов, которые находятся под контролем террористов - для этого нужно только развернуть установку на 180 градусов.





Кроме этого, боевиками активно используются современные российские противотанковые ракетные комплексы 9К129 "Корнет", которые также в "Военторге" не купишь.

Данный вид вооружения был зафиксирован еще в 2014 году, в районе Старобешево Донецкой области. Там, на бывших позициях боевиков, украинской разведкой были обнаружены израсходованные транспортно-пусковые контейнеры от ракет комплекса "Корнет" с соответствующей маркировкой (ракеты 9М133 и ее тандемная кумулятивная боевая часть 9Н156-1). Как известно, бои в этом районе проходили в конце августа 2014 года.

Для борьбы с бронированными целями, сепаратисты используют также 12,7 мм пулемет НСВ, более известный как "Утес". В распоряжении боевиков находится и определенное количество более современных российских крупнокалиберных пулеметов "Корд" калибром 12,7 мм. Доказательством этого является, в частности, один такой пулемет, который был захвачен спецподразделениями МВД в начале мая, во время штурма поселка Семеновка под Славянском.

Для борьбы с украинской бронетехникой активно используются противотанковые самозарядные ружья систем Симонова (ПТРС) и Дегтярева (ПТРД) калибром 14,5 мм

Для борьбы с авиацией сил АТО, боевики используют вооружение советских времен. Это зенитные установки ЗУ-23, принятые на вооружение советской армией еще в 1960 году, а также целая линейка переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Наибольшее распространение получили морально устаревшие ПЗРК "Стрела-2", "Стрела-2М", "Стрела-3" и "Стрела-10", а также более новые ПЗРК "Игла" и "Игла-1". Кроме этого очень редко, но все же фиксируется использование террористами модернизированных ПЗРК "Верба" (Россия) и ПЗРК Grom Е2 (Польша).

Ну и кроме этого, на вооружении у террористов находится большое количество ручных противотанковых гранатометов и реактивных противотанковых гранат (РПГ) одноразового использования. Это широко распространенные в мире РПГ-7 и РПГ-18 "Муха". "Муха" давно снята с производства из-за слабой, по современным меркам, бронебойной силы ее гранат, но куда же девать неликвиды с российских складов, как не на Донбасс?

Отмечено на Донбассе и использование РПГ-22 "Нетто", РПГ-26 "Аглень" и РПГ-27 "Таволга", РПГ-29 "Вампир". Используется боевиками и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье", и автоматический гранатомет (АГС-17) "Пламя".

Широкое применение получило использование переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот", который практически не используется в российской армии, и ПТРК "Метис" и ПТРК "Конкурс".

Как видим, у террористов на Донбассе есть все для того, чтобы вести против вооруженных сил Украины диверсионно-партизанскую войну. И, судя по всему, именно такую войну они и пытаются навязать Украине в последнее время. По крайней мере, последние потери украинской армии в живой силе связаны не столько с арт обстрелами, сколько с деятельностью мобильных штурмовых или диверсионно-разведывательных групп.