Совет Национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины проанализировать деятельность украинских банков с российским госкапиталом и ввести санкции в течение суток.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба СНБО.

"Кроме того, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков России, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, такое решение было принято СНБО в среду.

Как сообщали Українські Новини, Совет национальной безопасности и обороны намерен провести заседание в четверг, 16 марта, для рассмотрения вопроса введения санкций против Сбербанка России за обслуживание клиентов с документами самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".