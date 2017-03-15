Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать принятие Верховной Радой закона о восстановлении территориальной целостности страны.

"Мы будем предлагать другой закон, который отвечает национальным интересам Украины - закон о восстановлении территориальной целостности", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в среду, сообщает его пресс-служба.

При этом он выступил категорически против юридического признания части Донбасса оккупированной территорией.

"Юридически легализировать это предлагается законом об оккупированных территориях. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит Минский процесс, похоронит международные санкции против России, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет с Донбасса", - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что в этой ситуации Украина останется один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий.

