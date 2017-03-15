Президент Украины Петр Порошенко заявляет о существенных экономических потерях и винит в этом главарей "самопровозглашенные республики Донбасса", а также партии "Самопомич" и "Батькивщина".

"То, что действия наших блокирующих влетят Украине в копейку, очевидно. В какую именно - покажет калькуляция, и эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республикам, но и (партиям - ИФ) "Самопомочи", "Батькивщине" и другим зачинщикам и промоутерам блокады", - сказал президент на заседании СНБО в среду в Киеве, сообщает его пресс-служба.

П.Порошенко ожидает, что в четверг Кабинет министров Украины проанализирует экономический аспект этой ситуации, а именно ее влияние на экономический рост, потери для бюджета, риски для валютного курса, а так же ситуацию в энергетике.

"Какова ситуация в энергетике, ведь в этот раз только ранняя весна спасла нас от веерных отключений электроэнергии. И следует обеспечить проверку сертификатов происхождения товаров на соответствие их нормам ВТО при нашей торговле с третьими странами", - сказал он.

