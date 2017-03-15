Президент Украины Петр Порошенко предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) временно полностью прекратить транспортное сообщение с оккупированной территорией Донбасса.

"Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", - содержится инициатива в выступлении президента на СНБО, размещенном на сайте главы государства.

По его словам, ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась, Россия признала паспорта так называемых "ЛНР-ДНР".

"А их самозваное руководство конфисковало, захватило украинские предприятия. Предварительная стоимость отобранных активов составляет $2 млрд. Часть собственников, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине", - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что благодаря усилиям блокирующих и террористов Украина потеряла свои предприятия "и это, к сожалению, создало новую реальность".

Исключением, по словам главы государства, должны стать лишь гуманитарные грузы.

"Исключение будет сделано только для гуманитарных грузов - украинских, международных организаций - ООН, Красного Креста и других - лекарств, товаров первой необходимости. Мы не должны допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях", - подчеркнул П.Порошенко

