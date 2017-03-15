Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Капитуляция Газпрома. Украина с новым козырем

08:34 15.03.2017 |

Новости ТЭК

 Нана Черная, УНИАН

«Газпром» проиграл многолетний спор с Еврокомиссией. Компания обязалась выполнить выдвинутые ЕС условия - откажется от всех преимуществ на рынках Европы и изменит ценообразование. Факт признания «Газпромом» нарушений с его стороны - для Украины огромный козырь.

Расследование антимонопольных действий «Газпрома» на европейском рынке, которому Еврокомиссия дала старт в 2011 году обысками в офисах десяти «дочек» российской компании и официально объявила об открытии дела в 2012-ом, вышло на финишную прямую. И не в пользу «Газпрома» - он публично согласился с претензиями Евросоюза и обязался в течение 8 лет выполнять все выдвинутые условия.

Еврокомиссия осталась удовлетворена уверениями «Газпрома» перейти на рыночные механизмы. «Мы верим, что обязательства «Газпрома», которые он на себя взял, позволят обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам», - сказала член ЕК по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Итак, «Газпром» обязался снять все ограничения на реэкспорт газа в Центральной и Восточной Европе, ввести конкурентное ценообразование в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, привязав его к стоимости топлива на западноевропейских хабах, причем клиенты при нарушении этого условия получат право запустить процесс пересмотра цены. Это, в первую очередь, касается стран Балтии, которые по контрактам не имеют права пересматривать стоимость газа.

Кроме того, «Газпром» обязался отказаться от нерыночных преимуществ, которые получал за счет контроля газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры (взимание части прибыли от перепродажи), а также предоставить инфраструктуру для перепродажи газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии.

Еще «Газпром» обязался не требовать от Болгарии возмещения за отказ от строительства «Южного потока».

Все свои замечания и предложения в отношении озвученных обязательств «Газпрома» его потенциальные клиенты и заинтересованные стороны должны подать в Еврокомиссию в течение семи недель. После их обсуждения с российской компанией будет заключено юридически обязывающее соглашение. Если «Газпром» нарушит обязательства, то ему будет грозить штраф до 10% от оборота.

Кстати, такая лояльность «Газпрома» тоже была спровоцирована в определенной мере реальной перспективой быть оштрафованным. Не согласись он на капитуляцию, то получил бы иск в суд, причем абсолютно проигрышный, а затем и штрафные санкции в размере 10% (при доказательстве, что нарушения были системными, – 30%) от годовой выручки. Сумма значительная - в 2013 году, когда в целом были сформулированы претензии ЕК, выручка превышала 150 млрд долларов. А на сегодня «Газпром» не в лучшей финансовой форме – свое дело сделали падение цены на нефть, к которой привязаны контракты, и санкции Запада, свернувшие инвестиционные и технологические планы компании. Как результат – чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2016-го прогнозируется в размере 7 млрд долларов, а в 2015-ом она составляла 15,4 млрд долларов. Плюс иск в суд сильно ударил бы по имиджу «Газпрома», что в нынешней ситуации для его «куратора» - Кремля, мягко сказать, это не желательно.

Что же касается юридически оформленного обязательства «Газпрома» перед Европой, то директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает – этого в скором времени ожидать не стоит. «Диалог будет продолжен. Насколько я знаю, уже было заявление Польши о том, что ее не устраивают предложения «Газпрома», и страна будет требовать продолжения рассмотрения дела. Но те ограничения в плане работы на рынке, которые Еврокомиссия предъявила «Газпрому», монополист официально признал, объявив, что готов их выполнить», - сказал эксперт.

Тем не менее, для Украины то, что Европа прогнула «Газпром», несет в себе определенный козырь.

Выиграть на поражении

На прямую Украину обязательства «Газпрома», не затрагивают, потому что наша страна не является членом Европейского Союза, а речь идет именно об этой категории стран. Но это открывает для Украины новое окно возможностей.

«Наша страна является членом Европейского энергетического сообщества и подписантом соответствующего договора, а также имеет соглашение об ассоциации с ЕС, а этими документами предписана имплементация норм европейского энергетического законодательства, что мы и выполняем. Украина нынешний прецедент с «Газпромом» может использовать, чтобы аналогичных вещей в дальнейшем добиваться от российского монополиста, причем с помощью европейской стороны», - отметил директор Центра исследований энергетики Михаил Гончар.

По его мнению, «Газпром» будет категорически против, аргументируя это тем, что наша страна – не член ЕС. Но это – политическая оценка, а не правовая. К тому же ситуация может стать совсем иной после решения Стокгольмского арбитража с учетом нынешних обязательств «Газпрома». «Они (обязательства «Газпрома» - УНИАН), в любом случае, сослужат нам службу. Просто дальше – много рутинной юридической и аналитической работы», - сказал Гончар.

Харченко же считает, что обязательства «Газпрома» перед ЕС не могут остаться незамеченными Стокгольмским арбитражем (иски поданы в июне 2014 года и «Нафтогазом», и «Газпромом», претензии «Нафтогаза» составляют 26,6 млрд долларов, «Газпрома» - 38,7 млрд долларов).

«Нафтогаз» в иске настаивает, чтобы Украина в газовом контракте получила те же условия, что и страны ЕС, поскольку мы имплементируем все европейские стандарты, в том числе Третий энергопакет, и достаточно далеко прошли в реформе газового рынка. И, конечно, для Украины принятие Еврокомиссией решения по ограничению деятельности «Газпрома» позитивно. То есть, уступки «Газпрома» означают, что требования ЕК являются справедливыми, и это видит арбитраж. Уверен, что так или иначе, «Газпром» будет ограничен в действиях и не сможет больше диктовать свои условия, как это было ранее. Таким образом, «Газпром» поставят в рыночные рамки, в которых находятся другие крупные компании энергосектора», - подчеркнул эксперт.

Для всех компаний, по словам Харченко, которые сейчас находятся в процессе арбитражного разбирательства с «Газпромом», нынешнее решение Еврокомиссии формирует дополнительную аргументацию – «Газпром» признал, что был нечестен в своих контрактах.

Украина ожидает до конца апреля решения Стокгольмского арбитража относительно контрактного условия «бери или плати», а также по поводу цены. В конце июня должен быть вынесен арбитражный вердикт по контракту на транзит российского газа. И эксперты склоняются к тому, что сам факт признания «Газпромом» нарушений с его стороны – для Украины большой позитив.

Между тем, нынешняя сговорчивость «Газпрома» может означать и переход компании к новой стратегии своего присутствия на европейском газовом рынке.

Сыграть не опережение

Российские СМИ уже прокомментировали ситуацию с «Газпромом», заявив, что на проблемах с реализацией «Северного потока-2» и увеличением допуска россиян к трубопроводу Opal, против чего категорически высказываются страны Восточной Европы, и в первую очередь Польша, все может сказаться положительно.

Гончар эти выводы опровергает. Он считает, что нынешнее поведение «Газпрома» не поможет ему достичь позитива в деле с Opal и «Северным потоком-2».

«Кстати, Вестагер достаточно однозначно заявила, что «Северный поток-2» не нужен Евросоюзу. И увеличение доступа «Газпрома» к Opal вряд ли получится – уж сильно жесткое сопротивление со стороны Польши», - сказал эксперт, добавив, что в данном случае можно говорить о новой стратегии «Газпрома».

Она ранее долга базировалась на одном простом постулате – будем продавать меньше, но дорого. Сейчас россияне, по мнению эксперта, попытаются работать иначе – сработают на ценовом демпинге, чтобы получить большую долю газового рынка Европы. К тому же закупки российского газа выросли в связи с падением добычи в Северном море. И только потом через определенный промежуток времени возвратятся к старой стратегии.

«Как это сработает, посмотрим, но, по крайней мере, «Газпром» на фоне данных обязательств попытается повернуть их в лучшую для себя сторону», - подытожил Гончар.

Кстати, подобное превентивное снижение цен на газ предлагалось российскими аналитика и экспертами «Газпрому» еще в 2012 году, на пике нефтяных цен, чтобы заполучить большую часть рынка. Но от этого монополист отказался, рассчитывая на быстрые барыши. А обернулось все совсем иначе - стагнация газовой торговли, что усугубилось падением цен на нефть, а значит и на газ. Новые реалии диктуют новые условия – и «Газпрому» пришлось согласиться с выводами Европейской комиссии. И задача Украины – воспользоваться ситуацией, приложить максимум усилий, чтобы прогнуть «Газпром», как это сделал Евросоюз, причем, опираясь на его доводы и практику, заручиться его же поддержкой. И не на словах.

И драться есть за что: прецедент с «Газпромом - начало кардинальной смены правил игры на газовом рынке, что повлечет за собой высокую конкуренцию с сжиженным газом, который в скором времени заполонит Европу. А это значит, что цены на голубое топливо будут снижаться. И «Газпрому», чтобы сохранить долю на рынке, придется идти на очередные и значительные уступки. Грех не воспользоваться ситуацией.
 

ПО РУБРИКАМ

16:02 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

15:43 Дол­лар уме­рен­но опус­ка­ет­ся к ев­ро 15 мар­та пе­ред окон­ча­ни­ем за­се­да­ния Фед­ре­зер­ва

14:48 НБУ ку­пил $25,1 млн на аук­ци­оне в сре­ду при пред­ло­же­нии $33,4 млн

12:58 Фон­до­вые рын­ки АТР из­ме­ни­лись сла­бо и раз­но­на­прав­лен­но в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС

12:44 Ак­ти­вы Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов в фев­ра­ле со­кра­ти­лись на 0,6% до 15,8 млрд гри­вен

12:39 Не­сколь­ко рос­сий­ских бан­ков на­ча­ли об­слу­жи­вать физ­лиц с "паспортами" ДНР и ЛНР

11:55 СНБО по­ру­чил НБУ и СБУ про­ана­ли­зи­ро­вать де­я­тель­ность укра­ин­ских бан­ков с рос­сий­ским госка­пи­та­лом и вве­сти санк­ции в те­че­ние су­ток

10:39 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 14.03.2017

10:34 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 15.03.2017

10:26 Мин­фин опу­стил став­ку 3-лет­них ОВГЗ до 15,29% и при­влек 1,12 млрд грн

10:24 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 14.03.2017

10:20 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 384,6 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 5 млрд гри­вен до 279,6 млрд гри­вен 14 мар­та

10:15 14 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $25,6 млн до $98,2 млн

08:05 Зо­ло­то слег­ка де­ше­ве­ет 15 мар­та в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС США

07:19 Аме­ри­кан­ские фон­до­вые ин­дек­сы сни­зи­лись 14 мар­та на фоне ожи­да­ний за­се­да­ния ФРС

• дальше…

15:47 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет вве­де­ние на­ло­га на вы­ве­ден­ный ка­пи­тал

15:45 Мин­фин под­дер­жи­ва­ет вве­де­ние нуле­во­го де­кла­ри­ро­ва­ния по­сле ре­фор­мы ГФС

13:47 Сто­и­мость ав­то­га­за 15 мар­та сни­зи­лась в ря­де круп­ных ре­гио­наль­ных се­тей

13:17 Нефть до­ро­жа­ет 15 мар­та по­сле пуб­ли­ка­ции от­че­та МЭА, це­на Brent под­ня­лась до $51,76 за бар­рель

12:53 МЭА: ОПЕК в фев­ра­ле на­рас­ти­ла до­бы­чу, вы­пол­нив со­гла­ше­ние по со­кра­ще­нию на 91%

12:12 Ryanair начнет вы­пол­нять рей­сы из Ки­е­ва в Эйн­д­хо­вен, Лон­дон, Ман­че­стер и Сток­гольм с ок­тяб­ря

12:06 Все ав­то­мо­биль­ные и ж/д пу­ти на ок­ку­пи­ро­ван­ный Дон­басс бу­дут пе­ре­кры­ты се­го­дня до 13:00 -СНБО

12:01 СНБО под­дер­жал вре­мен­ное пол­ное пре­кра­ще­ние транс­порт­но­го со­об­ще­ния с ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми Дон­бас­са

11:29 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет СНБО Укра­и­ны вре­мен­но пре­кра­тить транс­порт­ное со­об­ще­ние с ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми Дон­бас­са

08:34 Ка­пи­ту­ля­ция Га­з­про­ма. Укра­и­на с но­вым ко­зы­рем

• дальше…

15:24 "Брексит": что озна­ча­ет для Бри­та­нии вве­де­ние в дей­ствие ста­тьи 50?

12:53 МЭА: ОПЕК в фев­ра­ле на­рас­ти­ла до­бы­чу, вы­пол­нив со­гла­ше­ние по со­кра­ще­нию на 91%

09:33 В Ита­лии от­ме­ча­ет­ся рост ак­тив­но­сти орг­пре­ступ­но­сти в сфе­ре АПК - ис­сле­до­ва­ние

08:44 Но­во­го пре­зи­ден­та Юж­ной Ко­реи до­сроч­но из­бе­рут 9 мая

08:14 Утеч­ка на­ло­го­вой де­кла­ра­ции Трам­па вы­зва­ла гнев Бе­ло­го до­ма

07:55 В 2016 го­ду чис­ло рос­си­ян с на­коп­ле­ни­я­ми со­кра­ти­лось на треть

07:34 Са­у­дов­ская Ара­вия вер­ну­лась к уве­ли­че­нию объ­е­мов до­бы­чи

14.03 Поль­ская PGNiG го­то­ва к за­вер­ше­нию кон­трак­та с "Газпромом" в 2022 го­ду

14.03 Суд ЕС до­пу­стил за­прет ре­ли­ги­оз­ных сим­во­лов на ра­бо­чем ме­сте

14.03 Япо­ния ста­ла экс­пор­те­ром чер­ной ик­ры

14.03 Тур­ция при­оста­нав­ли­ва­ет ди­пло­ма­ти­че­ские кон­так­ты с Ни­дер­лан­да­ми

14.03 Па­ла­та лор­дов одоб­ри­ла за­кон о за­пус­ке Brexit

14.03 Мо­жет ли Вил­дерс стать пре­мье­ром Ни­дер­лан­дов

13.03 Ис­лан­дия от­ме­ня­ет огра­ни­че­ния на дви­же­ние ка­пи­та­ла, кро­на де­ше­ве­ет мак­си­маль­ны­ми тем­па­ми с 2009г

13.03 Ту­рец­кая ли­ра ослаб­ла на фоне скан­да­ла с Гол­лан­ди­ей

• дальше…

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

• дальше…

15:36 Ка­кое ору­жие ис­поль­зу­ют мо­биль­ные груп­пы тер­ро­ри­стов на Дон­бас­се

12:06 Все ав­то­мо­биль­ные и ж/д пу­ти на ок­ку­пи­ро­ван­ный Дон­басс бу­дут пе­ре­кры­ты се­го­дня до 13:00 -СНБО

12:01 СНБО под­дер­жал вре­мен­ное пол­ное пре­кра­ще­ние транс­порт­но­го со­об­ще­ния с ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми Дон­бас­са

11:55 СНБО по­ру­чил НБУ и СБУ про­ана­ли­зи­ро­вать де­я­тель­ность укра­ин­ских бан­ков с рос­сий­ским госка­пи­та­лом и вве­сти санк­ции в те­че­ние су­ток

11:47 По­ро­шен­ко ка­те­го­ри­че­ски про­тив при­зна­ния ча­сти Дон­бас­са ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­ри­ей и пред­ло­жит Ра­де при­нять дру­гой за­кон

11:34 По­ро­шен­ко: Укра­и­на вы­ста­вит счет за по­те­ри от бло­ка­ды Дон­бас­са как са­мо­про­воз­гла­шен­ным рес­пуб­ли­кам, так и "Самопомочи" и "Батькивщине"

11:29 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет СНБО Укра­и­ны вре­мен­но пре­кра­тить транс­порт­ное со­об­ще­ние с ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми Дон­бас­са

09:10 По­че­му Па­ра­сю­ку с Се­мен­чен­ко нуж­на кровь АТОш­ни­ков

09:00 Луцк хо­тят оста­вить без вы­бо­ров, — по­ли­то­лог

14.03 Съезд су­дей из­брал чле­на­ми ВСП Ху­ди­ка и Ша­пра­на

14.03 Кто и за­чем ор­га­ни­зо­вал "шатун" в Чер­нов­цах

14.03 Ляш­ко за­ме­нил нар­де­па Ло­зо­во­го в со­ста­ве де­ле­га­ции Ра­ды в ПАСЕ

14.03 Да­ни­люк до­пус­ка­ет по­втор­ную люст­ра­цию в ГФС

14.03 Го­лем Ко­ло­мой­ско­го. Ко­го со­жрет "Бло­кад­ный Майдан"

14.03 Снай­пе­ры и ар­та. Что про­ис­хо­дит на ма­ри­у­поль­ском на­прав­ле­нии

• дальше…

13:08 Ка­дил­ла­ки CTS на­учи­лись об­щать­ся друг с дру­гом

11:06 Samsung в по­след­ний мо­мент от­ка­за­лась от ис­поль­зо­ва­ния но­во­го дак­ти­ло­ско­пи­че­ско­го дат­чи­ка в Galaxy S8

09:41 VW и Tata бу­ду вы­пус­кать сов­мест­ные ав­то­мо­би­ли

14.03 В Же­не­ве де­бю­ти­ро­вал пред­вест­ник се­ми­мест­но­го крос­со­ве­ра SsangYong

14.03 Гиб­кий смарт­фон Samsung по­явит­ся на рын­ке не ра­нее 2018 го­да

14.03 Toyota при­вез­ла в Же­не­ву трех­ко­лес­ный кон­цепт i-TRIL

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

14.03 Ки­тай­цы по­ка­за­ли ги­брид­ный су­пер­кар с ше­стью мо­то­ра­ми

13.03 ФБР рас­сле­ду­ет та­ин­ствен­ное по­хи­ще­ние физи­че­ских бит­кой­нов

13.03 В Юж­ной Ко­рее со­здан пла­стик для гиб­ких смарт­фо­нов

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

13.03 Со­зда­тель Lamborghini Diablo сде­лал для ин­дий­цев сред­не­мо­тор­ный спорт­кар

13.03 "Умную" курт­ку от Google и Levi’s оце­ни­ли в $350

13.03 На мо­тор­шоу в Же­не­ве ком­па­ния McLaren Automotive пред­ста­ви­ла су­пер­кар с ин­дек­сом 720S, ко­то­рый при­шел на сме­ну мо­де­ли 650S

10.03 Microsoft ста­ла раз­ме­щать ре­кла­му не­по­сред­ствен­но в про­вод­ни­ке Windows 10

• дальше…

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

СНБО под­дер­жал вре­мен­ное пол­ное пре­кра­ще­ние транс­порт­но­го со­об­ще­ния с ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми Дон­бас­са
СНБО по­ру­чил НБУ и СБУ про­ана­ли­зи­ро­вать де­я­тель­ность укра­ин­ских бан­ков с рос­сий­ским госка­пи­та­лом и вве­сти санк­ции в те­че­ние су­ток

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно