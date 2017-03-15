Нана Черная, УНИАН

«Газпром» проиграл многолетний спор с Еврокомиссией. Компания обязалась выполнить выдвинутые ЕС условия - откажется от всех преимуществ на рынках Европы и изменит ценообразование. Факт признания «Газпромом» нарушений с его стороны - для Украины огромный козырь.

Расследование антимонопольных действий «Газпрома» на европейском рынке, которому Еврокомиссия дала старт в 2011 году обысками в офисах десяти «дочек» российской компании и официально объявила об открытии дела в 2012-ом, вышло на финишную прямую. И не в пользу «Газпрома» - он публично согласился с претензиями Евросоюза и обязался в течение 8 лет выполнять все выдвинутые условия.

Еврокомиссия осталась удовлетворена уверениями «Газпрома» перейти на рыночные механизмы. «Мы верим, что обязательства «Газпрома», которые он на себя взял, позволят обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам», - сказала член ЕК по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Итак, «Газпром» обязался снять все ограничения на реэкспорт газа в Центральной и Восточной Европе, ввести конкурентное ценообразование в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, привязав его к стоимости топлива на западноевропейских хабах, причем клиенты при нарушении этого условия получат право запустить процесс пересмотра цены. Это, в первую очередь, касается стран Балтии, которые по контрактам не имеют права пересматривать стоимость газа.

Кроме того, «Газпром» обязался отказаться от нерыночных преимуществ, которые получал за счет контроля газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры (взимание части прибыли от перепродажи), а также предоставить инфраструктуру для перепродажи газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии.

Еще «Газпром» обязался не требовать от Болгарии возмещения за отказ от строительства «Южного потока».

Все свои замечания и предложения в отношении озвученных обязательств «Газпрома» его потенциальные клиенты и заинтересованные стороны должны подать в Еврокомиссию в течение семи недель. После их обсуждения с российской компанией будет заключено юридически обязывающее соглашение. Если «Газпром» нарушит обязательства, то ему будет грозить штраф до 10% от оборота.

Кстати, такая лояльность «Газпрома» тоже была спровоцирована в определенной мере реальной перспективой быть оштрафованным. Не согласись он на капитуляцию, то получил бы иск в суд, причем абсолютно проигрышный, а затем и штрафные санкции в размере 10% (при доказательстве, что нарушения были системными, – 30%) от годовой выручки. Сумма значительная - в 2013 году, когда в целом были сформулированы претензии ЕК, выручка превышала 150 млрд долларов. А на сегодня «Газпром» не в лучшей финансовой форме – свое дело сделали падение цены на нефть, к которой привязаны контракты, и санкции Запада, свернувшие инвестиционные и технологические планы компании. Как результат – чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2016-го прогнозируется в размере 7 млрд долларов, а в 2015-ом она составляла 15,4 млрд долларов. Плюс иск в суд сильно ударил бы по имиджу «Газпрома», что в нынешней ситуации для его «куратора» - Кремля, мягко сказать, это не желательно.

Что же касается юридически оформленного обязательства «Газпрома» перед Европой, то директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает – этого в скором времени ожидать не стоит. «Диалог будет продолжен. Насколько я знаю, уже было заявление Польши о том, что ее не устраивают предложения «Газпрома», и страна будет требовать продолжения рассмотрения дела. Но те ограничения в плане работы на рынке, которые Еврокомиссия предъявила «Газпрому», монополист официально признал, объявив, что готов их выполнить», - сказал эксперт.

Тем не менее, для Украины то, что Европа прогнула «Газпром», несет в себе определенный козырь.

Выиграть на поражении

На прямую Украину обязательства «Газпрома», не затрагивают, потому что наша страна не является членом Европейского Союза, а речь идет именно об этой категории стран. Но это открывает для Украины новое окно возможностей.

«Наша страна является членом Европейского энергетического сообщества и подписантом соответствующего договора, а также имеет соглашение об ассоциации с ЕС, а этими документами предписана имплементация норм европейского энергетического законодательства, что мы и выполняем. Украина нынешний прецедент с «Газпромом» может использовать, чтобы аналогичных вещей в дальнейшем добиваться от российского монополиста, причем с помощью европейской стороны», - отметил директор Центра исследований энергетики Михаил Гончар.

По его мнению, «Газпром» будет категорически против, аргументируя это тем, что наша страна – не член ЕС. Но это – политическая оценка, а не правовая. К тому же ситуация может стать совсем иной после решения Стокгольмского арбитража с учетом нынешних обязательств «Газпрома». «Они (обязательства «Газпрома» - УНИАН), в любом случае, сослужат нам службу. Просто дальше – много рутинной юридической и аналитической работы», - сказал Гончар.

Харченко же считает, что обязательства «Газпрома» перед ЕС не могут остаться незамеченными Стокгольмским арбитражем (иски поданы в июне 2014 года и «Нафтогазом», и «Газпромом», претензии «Нафтогаза» составляют 26,6 млрд долларов, «Газпрома» - 38,7 млрд долларов).

«Нафтогаз» в иске настаивает, чтобы Украина в газовом контракте получила те же условия, что и страны ЕС, поскольку мы имплементируем все европейские стандарты, в том числе Третий энергопакет, и достаточно далеко прошли в реформе газового рынка. И, конечно, для Украины принятие Еврокомиссией решения по ограничению деятельности «Газпрома» позитивно. То есть, уступки «Газпрома» означают, что требования ЕК являются справедливыми, и это видит арбитраж. Уверен, что так или иначе, «Газпром» будет ограничен в действиях и не сможет больше диктовать свои условия, как это было ранее. Таким образом, «Газпром» поставят в рыночные рамки, в которых находятся другие крупные компании энергосектора», - подчеркнул эксперт.

Для всех компаний, по словам Харченко, которые сейчас находятся в процессе арбитражного разбирательства с «Газпромом», нынешнее решение Еврокомиссии формирует дополнительную аргументацию – «Газпром» признал, что был нечестен в своих контрактах.

Украина ожидает до конца апреля решения Стокгольмского арбитража относительно контрактного условия «бери или плати», а также по поводу цены. В конце июня должен быть вынесен арбитражный вердикт по контракту на транзит российского газа. И эксперты склоняются к тому, что сам факт признания «Газпромом» нарушений с его стороны – для Украины большой позитив.

Между тем, нынешняя сговорчивость «Газпрома» может означать и переход компании к новой стратегии своего присутствия на европейском газовом рынке.

Сыграть не опережение

Российские СМИ уже прокомментировали ситуацию с «Газпромом», заявив, что на проблемах с реализацией «Северного потока-2» и увеличением допуска россиян к трубопроводу Opal, против чего категорически высказываются страны Восточной Европы, и в первую очередь Польша, все может сказаться положительно.

Гончар эти выводы опровергает. Он считает, что нынешнее поведение «Газпрома» не поможет ему достичь позитива в деле с Opal и «Северным потоком-2».

«Кстати, Вестагер достаточно однозначно заявила, что «Северный поток-2» не нужен Евросоюзу. И увеличение доступа «Газпрома» к Opal вряд ли получится – уж сильно жесткое сопротивление со стороны Польши», - сказал эксперт, добавив, что в данном случае можно говорить о новой стратегии «Газпрома».

Она ранее долга базировалась на одном простом постулате – будем продавать меньше, но дорого. Сейчас россияне, по мнению эксперта, попытаются работать иначе – сработают на ценовом демпинге, чтобы получить большую долю газового рынка Европы. К тому же закупки российского газа выросли в связи с падением добычи в Северном море. И только потом через определенный промежуток времени возвратятся к старой стратегии.

«Как это сработает, посмотрим, но, по крайней мере, «Газпром» на фоне данных обязательств попытается повернуть их в лучшую для себя сторону», - подытожил Гончар.

Кстати, подобное превентивное снижение цен на газ предлагалось российскими аналитика и экспертами «Газпрому» еще в 2012 году, на пике нефтяных цен, чтобы заполучить большую часть рынка. Но от этого монополист отказался, рассчитывая на быстрые барыши. А обернулось все совсем иначе - стагнация газовой торговли, что усугубилось падением цен на нефть, а значит и на газ. Новые реалии диктуют новые условия – и «Газпрому» пришлось согласиться с выводами Европейской комиссии. И задача Украины – воспользоваться ситуацией, приложить максимум усилий, чтобы прогнуть «Газпром», как это сделал Евросоюз, причем, опираясь на его доводы и практику, заручиться его же поддержкой. И не на словах.

И драться есть за что: прецедент с «Газпромом - начало кардинальной смены правил игры на газовом рынке, что повлечет за собой высокую конкуренцию с сжиженным газом, который в скором времени заполонит Европу. А это значит, что цены на голубое топливо будут снижаться. И «Газпрому», чтобы сохранить долю на рынке, придется идти на очередные и значительные уступки. Грех не воспользоваться ситуацией.