14 марта безналичная валютная торговля завершилась 4-копеечным снижением курса доллара на межбанке до уровня 26,88-26,90 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

«Открытие межбанковских торгов сегодня сопровождалось ростом котировок к 26,94-26,98 грн./$. Однако реальных причин для подорожания доллара не было, поэтому котировки быстро вернулись в диапазон 26,89-26,91 грн./$, где провели остаток торгов до обеда. Вторая половина торгов на межбанке прошла и завершилась на уровнях 26,88-26,90 грн./$», - уточнил он.

При этом директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук заверил, что спрос и предложение доллара на протяжении дня были сбалансированными, что позволило Нацбанку не вмешиваться в торговлю.

Объем безналичных торгов сократился со вчерашних $247,68 млн. до $196,48 млн. И в целом финансисты говорили о небольшой активности на межбанке.

Как и прежде, главными поставщиками доллара на межбанк остаются аграрии, которые активно конвертируют текущую валютную выручку и накопленный доллар для проведения посевной (для закупок горюче-смазочных материалов, семян и удобрений). При этом казначеи уверяют, что ни экспортеров, ни импортеров пока не растревожило ухудшение политической ситуации в стране, а также активизация нападок на банки с российским капиталом: как физическое блокирование отделений и техники, так и завтрашнее заседание Совета нацбезопасности о дальнейшей судьбе этих финучреждений в Украине.

«Обострение политической ситуации в стране на межбанке не сказалось. Очевидно, что последствия активизации давления на банки с российским капиталом негативно скажутся на работу банковской системы в целом. Как именно - пока судить сложно», - сказал Верхградский.

«Дестабилизирующие политические обстоятельства пока не сказались на позициях гривны, что демонстрирует тот факт, что монетарная политика, которую последние несколько лет проводит регулятор, эффективна и постепенно выводит гривну из-под зависимости внешних нерыночных факторов. Однако мы не исключаем и того, что в случае более серьезного обострения ситуации, волнения могут дойти и до валютного рынка», - спрогнозировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время завтра финансисты не ждут резких курсовых колебаний на межбанке. Куринной, например, рассчитывает на сохранение 15 марта курсового коридора в рамках 26,90-27,0 грн./$.

«Тренды, подобные сегодняшним, мы ожидаем и в ближайшие дни. Пока на курс в основном, оказывают влияние сезонные и макроэкономические факторы», - заверил он.

Станислав Верхградский спрогнозировал на завтра работу безналичного рынка в рамках 26,85-26,95 грн./$.

В тоже время он отметил начавшуюся раскачку курса на наличном рынке, и допустил в среду подорожание наличного доллара.

«Этот рынок сегодня немного ожил, появилась деловая активность, что повлекло за собой небольшой рост наличного доллара. С утра котировки называли широко - 26,85-26,95 грн./$, но реальные торги проходили узко 26,88-26,93 грн./$. К обеду рынок оживился, что отразилось на котировках: 26,92-26,96 грн./$. К вечеру многие продавцы начали уходить в длинную по доллару, что может быть сигналом к ожидаемому росту. Рынок закрывался котировками 26,96/- (без продажи) и возросшим спросом со стороны регионов. Завтра вероятен рост курса наличного доллара на 5-10 копеек», - отметил Верхградский.