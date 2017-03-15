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Съезд судей избрал членами ВСП Худика и Шапрана
22:58 14.03.2017 |
Съезд судей избрал судью Апелляционного суда Киева Николая Худика и судью Киевского апелляционного хозяйственного суда Виктора Шапрана членами Высшего совета правосудия.
Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.
По результатам тайного голосования только 2 кандидата набрали больше половины голосов делегатов, то есть больше 162 голосов.
Николай Худик - уроженец Хмельницкой области.
В 1993 году окончил Львовский государственный университет им. И. Франко.
Работал депутатом райсовета города, юрисконсультантом, судьей в райсудах Хмельницкой области.
С 2011 года - судья Апелляционного суда Киева.
Он рассматривал апелляции на приговоры экс-генералу МВД Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе (оставил приговор в силе) и аккордеонисту Игорю Завадскому за растление малолетних (отменил приговор).
Виктор Шапран - уроженец Житомирской области, в 1993 году окончил Харьковский институт внутренних дел.
Работал следователем милиции и судьей в райсудах Киева и Харькова.
С 2008 года - судья Киевского апелляционного хозяйственного суда.
В частности, в 2012 году вынес решение о приостановлении на неопределенный срок решения предыдущих судов о выплате Украиной долга компании "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России в размере 3 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, во вторник 14-й съезд судей начал работу в Киеве.
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