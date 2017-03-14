Национальный банк планирует снизить требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

По словам Смолия, Нацбанк готов снизить обязательную продажу валютной выручки с нынешних 65% до 50%.

Он также заявил, что впоследствии НБУ вовсе планирует отменить это требование.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%.