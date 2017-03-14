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НБУ намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте
15:43 14.03.2017 |
Национальный банк намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте.
Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.
"Планируем разрешить в границах суммы, не подпадающей под финмониторинг. Сейчас это 150 тыс. гривен", - ответил он на вопрос о том, до какого уровня будет смягчено данное ограничение.
После завершения пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом НБУ планировал провести смягчения тех требований, которые не будут иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка.
В частности, НБУ планировал ослабить требования к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте и ограничения по продаже наличной иностранной валюты населению.
Как сообщали Українські Новини, с сентября 2014 года был введен лимит на продажу населению валюты 3 тыс. гривен/день в эквиваленте.
В июне 2016 это ограничение смягчили до 12 тыс. гривен.
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