Национальный банк намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

"Планируем разрешить в границах суммы, не подпадающей под финмониторинг. Сейчас это 150 тыс. гривен", - ответил он на вопрос о том, до какого уровня будет смягчено данное ограничение.

После завершения пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом НБУ планировал провести смягчения тех требований, которые не будут иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка.

В частности, НБУ планировал ослабить требования к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте и ограничения по продаже наличной иностранной валюты населению.

Как сообщали Українські Новини, с сентября 2014 года был введен лимит на продажу населению валюты 3 тыс. гривен/день в эквиваленте.

В июне 2016 это ограничение смягчили до 12 тыс. гривен.