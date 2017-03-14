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Снайперы и арта. Что происходит на мариупольском направлении
13:34 14.03.2017 |
Война под Мариуполем продолжается и с наступлением тепла возвращается к более привычной форме - вылазкам штурмовых групп, активности снайперов и позиционным обстрелам из артиллерии.
Мариупольское направление - традиционно достаточно горячее. За последние сутки здесь из 122 мм артиллерии боевиками были обстреляны опорные пункты ВСУ в районе Павлополя. По укреплениям рядом с Широкино, Гнутово, Водяным и Чермалыком враг вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
Ситуация, которая сложилась здесь, не устраивает обе стороны. В результате "ползучего наступления" наших морпехов, которое продолжалось еще с прошлой осени, удалось существенно подойти к оккупированным населенным пунктам и позициям террористов. Усилиями морпехов и одного из разведбатов в конце января удалось взять в полукольцо Пикузы (бывшее Коминтерново) и вплотную подойти к высоте "Дерзкая", которая является ключевым пунктом боевиков на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка . Сейчас наступление на этом участке остановилось. Армия удерживает позиции, и Пикузы находятся под огневым контролем наших войск.
Террористы в свою очередь существенно усилили свои позиции, в частности, были обустроены огневые точки под Новоазовском, откуда регулярно ведется огонь по нашим позициям вблизи Широкино, Водяного, Лебединского и так далее. Однако, главное внимание врага сосредоточено сейчас на наших позициях именно на высотах вблизи Широкино и под оккупированными Пикузами. В направлении нашего Водяного несколько дней назад фиксировалась бронегруппа оккупантов в составе 2-х танков и 1 БМП-2, которая, маневрируя вдоль фронта, периодически открывала огонь по передовым позициям украинских войск.
Согласно информации нардепа и координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, вблизи Пикуз враг с помощью двух БМП-2 и пары 82-мм автоматических минометов типа 2Б9 "Василек" пытался подавить огневые средства передового подразделения ВСУ. Высоты вблизи нашего Широкино и позиции под Водяным в течение последних суток неоднократно накрывались огнем одиночных БМП-1. Кстати, вчера в Широкино побывал глава МИД Люксембурга и нашел там сходство с Ираком.
Но, самое важное то, что кроме позиционной войны с использованием стрелкового оружия, минометов, артиллерии и бронетехники, здесь на первый план выходят бои малых штурмовых групп и снайперов. Так 26-го февраля в Широкино погиб 20-летний морпех из Славянска Роман Напрягло от пули снайпера. Морпехи продолжали нести потери - 6 марта погиб 19-летний боец, а 10-го марта - Виталий Дзыза из Бердянска. Однако наши снайперы не молчат. 11-го марта, по сообщению наших волонтеров, снайпер морпехов ликвидировал вражеского снайпера, совершив прицельный выстрел с дистанции в 1 км. Стоит отметить, что как ВСУ, так и боевики существенно окопались в каменистой степи приморья, насколько это возможно. С наступлением тепла степь превращается в грязь, что затрудняет любое перемещение техники. Серой зоны как таковой на Мариупольском направлении не осталось. Опорники морпехов и боевиков на многих участках разделяют 50-100 метров. С появлением "зеленки" вылазки штурмовых групп врага традиционно станут здесь регулярными. Снайперская война также наберет оборотов.
А тем временем, от жителей оккупированных Новоазовска и Саханки в очередной раз поступают сообщения об исходящих залпах со стороны террористов. Боевики же пишут об обстрелах из минометов и артиллерии с нашей стороны. В частности, сообщают, что ВСУ из Сартаны стреляют по Пикузам и Саханке. Понятно, что продолжается контрбатарейная борьба. ВСУ ведут огонь на подавление вражеских позиций, с которых регулярно стреляют по нашим.
Оккупированные Пикузы, которые за "Минском-1" должны быть нашими, вряд ли сегодня являются приоритетом для наступления. Само село находится под нашим огневым контролем. Огневые позиции боевиков находятся вблизи села. И за возможным наступлением на Пикузы должно последовать продвижение дальше в район Заиченка, взятие Верхнешироковского (бывшего Октября) и продвижение в направлении Саханки. Параллельно с этим должна быть отбита высота "Дерзкая". Иначе, зайдя в Пикузы, морпехи сразу окажутся под вражеской артиллерией из Саханки, Ужовки (бывшее Ленинское).
Сегодня вопрос весенней кампании и наступления здесь остается открытым.
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