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Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Канадой
Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Канадой.
За принятие законопроекта №0120 проголосовали 272 депутата при необходимых 226, передают Українські Новини.
Соглашение о ЗСТ с Канадой сохраняет действие некоторых торговых ограничений с обеих сторон.
Канада отменяет пошлины на 98% украинских товаров, преимущественно сельскохозяйственного сектора, за исключением мяса птицы, молочных продуктов, сыров яиц, при торговле которыми будут действовать квоты. Обнуляются пошлины на промышленную продукцию из Украины, кроме легковых автомобилей, пошлины на которые будут снижаться до нуля в течение 7 лет.
Украина отменяет пошлины почти на 80% импорта из Канады. Часть пошлин будет обнуляться поэтапно в течение 3-7 лет. В частности, это касается живых овец и птицы, говядины, баранины, орехов, свиных субпродуктов, плодов и семян масличных культур, растительного масла, свежей свинины, птицы, молока, сливок, яиц, меда и овощей.
В Министерстве экономического развития и торговли Украины ожидают, что после начала действия ЗСТ в Канаду может вырасти экспорт продуктов питания высокой степени переработки, в частности кондитерских изделий, соков, подсолнечного масла, алкогольных напитков.
Как сообщали Українські Новини, 1 июля 2016 года Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.
15 февраля документ ратифицировала нижняя палата канадского парламента - Палата общин.
Верхняя палата - Сенат Канады 8 марта во втором чтении поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной.
Окончательное голосование в третьем чтении ожидается в течение месяца.
Работа над соглашением о ЗСТ с Канада началась в 2009 году.
В октябре 2013 года по инициативе Канады переговоры были приостановлены из-за недовольства канадской стороны тем. что Украины подала заявку на пересмотр пошлин на 371 товарную позицию, действующих в рамках Всемирной торговой организации.
В 2014 году переговоры возобновились и были завершены летом 2016 года подписанием документа.
Документ вступает в силу после ратификации обеими сторонами.
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