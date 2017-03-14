Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Ситуация на линии противостояния на Донбассе после 1 марта меняется с калейдоскопичной скоростью. Причем, к сожалению, она имеют крайне негативную тенденцию.

В воскресенье вечером противник не стесняясь стал крайне активно применять и "Грады" (и по некоторым неподтвержденным данным - и "Ураганы").

Серьезные бои происходят практически непрерывно на участке Докучаевск - Новотроицкое. Так, после воскресных вечерних и ночных обстрелов серьезно пострадал жилой фонд села Николаевка, к счастью сведений о погибших мирных жителях нет.

Мало того, есть серьезные основания думать, что "гибриды" перешли к тактике активных диверсионных и террористических действий на прифронтовой территории. На этом фоне светлым пятном выглядит сообщение пресс-офицера 72-й мехбригады Елены Мокренчук, которая заявила буквально о том, что бригада "оттеснила врага и сделала буферную зону для того, чтобы враг не мог обстреливать мирных жителей из стрелкового оружия и пулеметов". Однако при ближайшем рассмотрении такое заявление вряд ли стоит рассматривать как констатацию факта, скорей как один из элементов информационной войны.

Дело в том, что если внимательно просмотреть даже просто официальные сводки за последнее время, то обнаружится, что обстрелы старой части Авдеевки (в просторечии "старуха") ведутся противником исключительно из минометов, в крайнем случае из СПГ и только в последнее время - из танков. При этом во всей информации есть важный момент - все обстрелы ведутся из закрытых позиций, не в условиях прямой видимости. О пулеметах, а тем более стрелковом вооружении, даже речь не идет.

Еще больше убеждает в этом и рассмотрение конфигурации линии фронта в районе "Промки" и трассы Донецк - Горловка. После февральских боев боевики потеряли ряд важнейших пунктов обороны - как-то блокпосты "Алмаз", ""Алмаз-1" и серьезным образом были отодвинуты от Авдеевки.

Вопрос же полного прекращения обстрелов Авдеевки и местного коксохима в широком плане сегодня не стоит на повестке дня. Ведь противник ведет огонь из ствольной и реактивной артиллерии, как минимум, с двух направлений - из Донецка и Ясиноватой. И чтобы отодвинуть вражеские позиции на хотя бы на 15-20 километров потребуется ни много ни мало, а взять штурмом Донецк, Макеевку и Ясиноватую, общее население которых на сегодня составляет около 1 млн человек. Что при нынешних реалиях (как политических, так и военных) просто нереально. И это не говоря уже о десятках тысячах погибших и сотнях тысяч беженцев, как это было при штурме Грозного в 1995 году или Мосула совсем недавно.

Подводя итог, можно говорить о том, что, увы, в ближайшее время проблему постоянных обстрелов Авдеевки военным путем решить практически невозможно. Город вполне может ожидать судьба многочисленных поселков Донбасса (как, например, Широкино или Пески), которые уже превратились в почти безжизненную пустыню без электричества, воды и газа. Правда, масштабы тут совершенно другие, да и крупнейший в Европе коксохим будет для "Захарченко и кампании" (а вернее, для их кураторов) серьезным рычагом давления на Киев еще очень долго.