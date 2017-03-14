Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Президент Петр Порошенко намерен созвать Совет национальной безопасности и обороны по вопросу возможных санкций в отношении Сбербанка 15 марта.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZIK, передают Українські Новини.

"Насколько я знаю, Президент в среду собирает Совет национальной безопасности и обороны, и я думаю, что этот вопрос там будет включен и рассматриваться", - сказал Аваков.

Министр надеется, что таким образом правительству удастся урегулировать вопрос по указанному банку законным путем.

Аваков считает, что российские банки не могут работать в Украине в нынешней ситуации, особенно государственные банки, которым является Сбербанк России.





Как сообщали Українські Новини, 7 марта Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

После этого Аваков призвал Национальный банк ввести санкции против Сбербанка России.

7 марта Национальный банк заявил, что намерен инициировать санкции перед Советом национальной безопасности и обороны против дочернего финучреждения Сбербанка.