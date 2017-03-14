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Порошенко намерен созвать СНБО по вопросу возможных санкций в отношении Сбербанка 15 марта, - Аваков
07:36 14.03.2017 |
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Президент Петр Порошенко намерен созвать Совет национальной безопасности и обороны по вопросу возможных санкций в отношении Сбербанка 15 марта.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZIK, передают Українські Новини.
"Насколько я знаю, Президент в среду собирает Совет национальной безопасности и обороны, и я думаю, что этот вопрос там будет включен и рассматриваться", - сказал Аваков.
Министр надеется, что таким образом правительству удастся урегулировать вопрос по указанному банку законным путем.
Аваков считает, что российские банки не могут работать в Украине в нынешней ситуации, особенно государственные банки, которым является Сбербанк России.
Как сообщали Українські Новини, 7 марта Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
После этого Аваков призвал Национальный банк ввести санкции против Сбербанка России.
7 марта Национальный банк заявил, что намерен инициировать санкции перед Советом национальной безопасности и обороны против дочернего финучреждения Сбербанка.
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