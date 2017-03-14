Порядок перемещения товаров через линию разграничения зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе вступил в силу.

Порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров №99 от 1 марта, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 4 марта и вступает силу через 10 дней со дня его опубликования, а именно 14 марта, передают Українські Новини.

Согласно документу, перемещение товаров через линию разграничения осуществляется в определенных для этого местах физическими лицами и субъектами хозяйствования с соблюдением положений данного порядка и норм законодательства.

В то же время по решению руководителя АТО в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения.

В частности, субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением: пищевых продуктов и лекарственных средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, а также товаров и продукции (в том числе обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимых в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и в объемах (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерства экономического развития и торговли.

Пропуск товаров через линию разграничения осуществляется подразделениями, осуществляющими государственный контроль на контрольных пунктах въезда/выезда (на автодорогах) и на контрольных пунктах въезда/выезда на железной дороге.

Перемещение товаров за пределами данных контрольных пунктов запрещается.

Субъект хозяйствования для перемещения товаров должен быть включен в перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих перемещение товаров, согласно данному порядку.

Для этого субъект хозяйствования должен обратиться с заявлением в Государственную фискальную службу, которая на протяжении не более 10 (при необходимости 20) рабочих дней проводит проверку и подает представление в координационный центр, который, в свою очередь, на протяжении 10 дней принимает решение о включении субъект хозяйствования в перечень.

Для перемещения угольной продукции Министерство энергетики и угольной промышленности направляет информацию координационному центру о включении энергогенерирующих компаний, использующих угольную продукцию для выработки электроэнергии, в перечень субъектов хозяйствования - получателей угольной продукции.

Перемещение угольной продукции через линию соприкосновения осуществляется исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты.

Согласно документу, перемещение гуманитарных грузов международных гуманитарных организаций, утвержденных приказом Министерства социальной политики, проводится в первую очередь по упрощенной процедуре контроля за перемещением таких грузов на временно неконтролируемую территорию, а перечень таких гуманитарных организаций публикуется на официальном сайте министерства.

Перемещение гуманитарных грузов международными гуморганизациями, которые не включены в перечень, а также иностранными и отечественными донорами осуществляется после проверки Минсоцполитики документов, предоставленных получателями гумпомощи на признание товаров гумпомощью, и издания соответствующего приказа.

Физические лица осуществляют перемещение товаров в ручной клади или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом по перечню и в объемах (стоимость, вес, количество), утверждаемых Министерством по оккупированным территориям.

Согласно постановлению, данная норма вступает в силу через месяц со дня опубликования, в то же время позже Кабмин отстрочил вступление в силу документа для физлиц на 2 месяца со дня опубликования.

До этого граждане пересекали линию разграничения согласно порядку, утвержденному Службой безопасности Украины.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предусмотрел возможность перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе без ограничений для предотвращения или ликвидации последствий социально-экономических обстоятельств и чрезвычайных ситуаций.

Кабмин предусмотрел возможность, при которой публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" может реализовать товар в случае отказа грузоотправителя от приемки товара, подлежащего возврату в связи с невозможностью его перемещения через линию разграничения на Донбассе.