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Торги на межбанке вошли в свою обычную фазу и демонстрируют динамику согласно сезонным факторам
21:06 13.03.2017 |
По итогам торгов 13 марта курс доллара на межбанке подскочил сразу на 14 копеек, и зафиксировался в рамках 26,90-26,94 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Никакого ажиотажа на торгах не наблюдалось, как раз наоборот - финансисты отмечали определенную монотонность.
«Межбанковские торги прошли в скучной обстановке. С самого утра на рынке установился баланс продавцов валюты и покупателей, по итогам дня валюты хватило всем. Открытие межбанка, как и вся первая половина торгового дня, прошло на уровнях 26,88-26,92 грн./$. После обеда котировки незначительно поднялись к диапазону 26,90-26,94 грн./$, в котором торговая сессия и завершилась», - отметил Верхградский.
«В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку не выходить на рынок», - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
У подорожания доллара (после недельного провала) одна причина - сокращение объемов продаваемого доллара: с пятничных $316,96 млн. они просели до $247,68 млн. Финансисты уверяют, что это привычный уровень и еще долго останется нормой.
«Незначительное снижение предложения на рынке вызвано тем, что излишек валюты после праздничного дня 8 марта был распродан еще на прошлой неделе, а сегодня торги вошли в свою обычную фазу и демонстрируют динамику согласно сезонным факторам», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
После нацбанковского сообщения о переходе на новую межбанковскую платформу, финансисты больше не пользовались ее инструментарием, в тоже время отметили ее необходимость.
«После пятничного аукциона НБУ больше не возвращался к проведению валютных интервенций на платформе Auction Thomson Reuters. На наш взгляд, в данный момент основная сложность связана с информированием банков о проведении такого вида аукциона, поскольку многие участники жалуются, что сообщения о предстоящем аукционе приходят на электронную почту уполномоченных сотрудников банков с существенным опозданием», - уточнил Станислав Верхградский.
Завтра казначеи не ждут заметных перемен на валютном рынке.
«В ближайшее время мы ожидаем довольно спокойной ситуации на рынке. Сезонные факторы способствуют тому, чтобы гривна удерживала достаточно крепкие позиции. На рынок продолжает поступать выручка от агроэкспортеров, а в скором времени постепенно начнут активизироваться и металлурги, учитывая, что наиболее оживленный сезон у них приходится на теплое время года: весну-лето», - заверил Олег Куринной.
Он завтра прогнозирует работу межбанка в рамках 26,90-27,0 грн./$.
«В целом, мне кажется, что ориентир 27,0 грн./$ на ближайшую неделю остается в силе, с небольшими колебаниями в ту или другую сторону», - сказал UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
Более сдержанный прогноз на 14 марта у Станислав Верхградского - 26,90-26,95 грн./$.
«Завтра ожидаем, что ситуация на межбанковском рынке будет мало отличаться от сегодняшнего дня. Спрос на валюту и предложение останутся «один-на-один». Появление на торгах НБУ считаем маловероятным», - сказал он.
Не прогнозируют, что курс доллара на наличном рынке. При этом уверяют, что люди до сих пор не кинулись скупать подешевевший доллар.
«Сегодня наличный доллар был стабилен и торговался в пределах 26,85-26,95 грн./$. Наш банк не ощутил повышенного спроса на наличную валюту в связи с удешевлением», - отметил Верхградский.
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