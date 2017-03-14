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Почему силовое "снятие" блокады не приведет к "третьему майдану"
19:52 13.03.2017 |
На странице штаба блокады сообщили: в Кривом Торце спецгруппа СБУ и спецназ полиции пытается изъять у блокировщиков официально зарегистрированное оружие. Эту же информацию в соцсетях подтвердил нардеп Семен Семенченко. Он ее еще и украсил рассказами о жестоко избитых блокадниках. Причем - со ссылкой на чужие слова. А СМИ сообщили, что силовики задержали 43 человека. Без "кровавых" подробностей. В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская заявила: "Мы никого не штурмуем, проводят контрдиверсионные мероприятия". В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит также подчеркнул: СБУ не имеет отношения к штурму редута. "Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными", - добавил он.
В Минобороны же ограничились сухим сообщением: "В связи с проведением контрдиверсионных мероприятий субъектами АТО, правоохранительные органы, которые несут службу в районе проведения антитеррористической операции переведены на усиленный режим несения службы. Осуществляются дополнительные проверки документов и автотранспорта на блокпостах и местах большого скопления людей. Такие ограничения носят временный характер". Контрдиверсионные мероприятия еще с утра анонсировали в МВД. Вследствие этих мер, отметили там, введены дополнительные ограничения и усилены фильтрационные меры.
Ожидаемо, "зачистка" редута в Кривом Торце всколыхнула сети. Кое-кто даже начал угрожать "третьим майданом", а кое-кто призывал разогнать заодно и другие редуты. Однако, что сразу бросилось в глаза: политики, до сих пор активные сторонники блокады, отреагировали на резонансное событие довольно вяло. К примеру, Андрей Садовый, чья "Самопомич" на выходных громко ратовала за прекращение торговли "на крови", был озабочен конспирологией о подозрении в совершении уголовного преступления, которое ему якобы должны вскоре предъявить. Юлия Тимошенко, которая также поддержала блокадников, похоже, взяла паузу. Вряд ли в "Батькивщине" так долго согласовывают текст заявлений.
Прогнозируемо, что после согласования оппозиционерами "генеральной партийной линии" в адрес власти посыплются обвинения в "измене". А завтрашний день в парламенте вообще может превратиться в парад громких призывов и угроз. Фото избитых участников блокады, зачитывание их показаний, проклятия в сторону полиции и СБУ, требования вызвать в Раду Авакова и Грицака, показательный сбор подписей за их отставку, обращение к западным государствам и так далее. С большой вероятностью можно предположить, что медиа-план на случай разгона блокады у ее организаторов был заготовлен заранее. Ведь они неоднократно заявляли, что их вот-вот должны разогнать.
Трудно не согласиться с теми экспертами, которые говорят: реакция на снятие блокады в Кривом Торце (а, возможно, до утра и еще где-то) станет испытанием для оппозиционеров. Они постараются продемонстрировать общую позицию, по крайней мере, публично. Но просто помутить сессионный зал - маловато. Нужно будет "качать" улицу. А вот это гораздо сложнее, поскольку инициаторы блокады так и не смогли получить надлежащую поддержку граждан. Последняя их акция в столице была провальной, даже под Соломенским судом, где на прошлой неделе судили Романа Насирова, собралось больше людей. В минус организаторам блокады играет и то, что потенциальные соратники из правых партий сейчас заняты Сбербанком. "Национальный корпус" и "Свобода" поддержали блокаду, но не факт, что они захотят воевать за пиар "Самопомочи" и "Батькивщины". А Березюка с Садовым на баррикадах вообще невозможно представить...
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