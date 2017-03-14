Совет Европейского Союза продлил санкции против 150 физических и 37 юридических лиц, причастных к действиям, нарушающим территориальную целостность Украины, до 15 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передают Українські Новини.

"13 марта 2017 года Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев - до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов и запрет на поездки", - сказано в нем.

Отмечается, что после пересмотра списка лиц и организаций, на которые распространяются эти ограничительные меры, Совет исключил из него двоих умерших.

Идентификация информации и указание причин для листинга, связанного с лицами и организациями, на которые распространяются ограничительные меры, при необходимости обновлялись.

14 марта список этих лиц будет опубликован в официальном журнале Евросоюза Eur-Lex.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года Совет ЕС продлил санкции в отношении 149 физических и 37 юридических лиц, причастных к действиям против территориальной целостности Украины, до 15 марта 2016 года.

В марте 2016 года Совет ЕС продлил санкции в отношении 146 физических и 37 юридических лиц.

3 физических лица из санкционного списка были исключены.

В сентябре 2016 Совет ЕС продлил действия санкций до марта 2017.