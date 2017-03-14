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Совет ЕС продлил санкции против причастных к нарушению территориальной целостности Украины 150 физлиц и 37 юрлиц до 15 сентября
15:17 13.03.2017 |
Совет Европейского Союза продлил санкции против 150 физических и 37 юридических лиц, причастных к действиям, нарушающим территориальную целостность Украины, до 15 сентября.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передают Українські Новини.
"13 марта 2017 года Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев - до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов и запрет на поездки", - сказано в нем.
Отмечается, что после пересмотра списка лиц и организаций, на которые распространяются эти ограничительные меры, Совет исключил из него двоих умерших.
Идентификация информации и указание причин для листинга, связанного с лицами и организациями, на которые распространяются ограничительные меры, при необходимости обновлялись.
14 марта список этих лиц будет опубликован в официальном журнале Евросоюза Eur-Lex.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года Совет ЕС продлил санкции в отношении 149 физических и 37 юридических лиц, причастных к действиям против территориальной целостности Украины, до 15 марта 2016 года.
В марте 2016 года Совет ЕС продлил санкции в отношении 146 физических и 37 юридических лиц.
3 физических лица из санкционного списка были исключены.
В сентябре 2016 Совет ЕС продлил действия санкций до марта 2017.
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