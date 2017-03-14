Обстрелы Авдеевки свидетельствуют о том, что террористы намекают Украине о переговорах на российских условия.

Боевые действия под Авдеевкой стали уже привычным явлением. На этих выходных обстрелы города велись достаточно активно. Стреляли как из стрелкового оружия, минометов, так и из танков. А вчера вечером, согласно сообщению пресс-центра АТО, боевики использовали и РСЗО БМ - 21 "Град".





В настоящее время в городе нет света, теплоснабжение осуществляется централизованно за счет теплоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Запасы воды есть, однако на днях также поступали сообщения о боях в районе Донецкой фильтровальной станции.

О том, что боевики существенно усилили собственные силы, мы уже писали неоднократно. Не так давно, согласно информации "Информационного сопротивления", оккупанты усиливали свою группу на участке в районе Ясиноватой, Яковлевки и Спартака, перебросив к Авдеевке новую ротную тактическую группу. В частности, через Красногвардейское на Минеральное прошли сразу две колонны - в первой 8 грузовиков с личным составом, боеприпасами и снаряжением, 4 ББМ (1 МТ-ЛБ и 3 БМП-2), Урал с ЗУ-23-2 и два автокунга (один с полевой кухней), через 40 минут вторая колонна - 3 КамАЗа (один из них бронированный), 4 БТР-80, 1 БРДМ-2 и 3 МТ-ЛБ (две в варианте самоходного ПТРК "Штурм-С").

Кроме этого, по данным "Информационного сопротивления", враг продолжает укреплять свои позиции по линии Ясиноватая - Пантелеймоновка - Енакиево. В районе Пантелеймоновки замечено маневрирование бронетехники оккупантов - 2 МТ-ЛБ и 3 БМП-12, которые выдвинулись в направлении трассы на Горловку. Одновременно между Корсунем и трассой Е50 оккупанты строили новые позиции (работали экскаватор, два самосвала, 2 Урала). Авдеевка и полоса на юг до позиций "шахты Бутовка" - велись массированные обстрелы из 82-мм автоматических гранатометов. Оперировали несколько отдельных огневых взводов противника с транспортом, быстро маневрировали вдоль линии фронта. В районе ДАП-а - обстрел из стрелкового оружия.

Все уже давно свидетельствует о начале весенней кампании. И логику боевиков понять можно.

В ожесточенных боях под Авдеевкой в конце января - начале февраля, в которых использование террористами "Градов", 122-мм и 152-мм артиллерии было нормой, они потеряли ряд позиций, которые до сих пор не смогли вернуть. Речь идет об опорных пунктах "Алмаз-1" и "Алмаз-2", расположенных западнее Авдеевки. Также ВСУ взяли почти под полный огневой контроль трассу Донецк - Горловка и обустроили позиции вблизи ГФС.

Сейчас же позиции им нужно возвращать. Поэтому создается настоящая гуманитарная катастрофа в самой Авдеевке. Регулярные бои в районе промзоны и прилеты по городу а также обесточивание влияют на работу коксохима Ахметова. К этому добавляются действия блокировщиков Донбасса, вследствие чего нарушена цепочка уголь-кокс-металл. Поставки угля с шахт на оккупированной территории сейчас заблокированы. В итоге предприятия на подконтрольной Украине территории испытывают существенный дефицит, что бьет как по бизнесу Ахметова (следует добавить к этому "национализацию" его предприятий в "Л-ДНР"), так и по Украине, поскольку теряются поступления в бюджет. Уголь же из США или России стоит значительно дороже и делает работу металлургии нерентабельной.

В настоящее время боевики используют тактику изматывания сил АТО постоянными обстрелами, с разрушением инфраструктуры и возможным перетеканием в экономический коллапс.

Существует ли выход из данной ситуации и какой именно - вопрос слишком сложный. Дипломатический под большим вопросом, поскольку Россия ведет диалог с позиции силы, что доказывают, например, слова марионетки-главаря "ДНР" Захарченко об объявлении блокады Украине. Он пока не будет возможен без наших уступок. Если говорить о военном сценарии, то здесь необходимо готовить наступление по всей линии фронта - от Мариупольского до Луганского направлений, с прорывом линии обороны врага на участке Еленовка-Александровка и выходом на южные окраины Донецка, а также боями за Ясиноватскую развязку с отбрасыванием боевиков также подальше от ДФС, наступлением под Попасной до Первомайска и взятием Пикуз на подступах к Новоазовску. Но здесь стоит понимать, что наступление должно быть достаточно быстрым, с продвижением и выходом к границам с Россией и окружением крупнейших городов (Донецка, Горловки и так далее), а не их штурмом. Однако все это сопряжено с потерями в боях, а также нет никакой гарантии, что Россия со своей территории не начнет обстреливать наши силы, как это было в 2014 году. Сейчас можно говорить о том, что наша армия может продолжить тактику "ползучего наступления", отвоевывая жизненное пространство. Но в ситуации с Авдеевкой маленькими шажками проблему не решить. Поскольку город обстреливается как из Донецка, так и Ясиноватой. И даже взятие Ясиноватского блок-поста с продвижением под Ясиноватую проблемы не решит.

Вполне возможно, что Авдеевка - это своеобразный рычаг в руках боевиков с целью надавить на Украину, чтобы наше государство выполнило "Минск" на российских условиях, с реинтеграцией Донбасса в качестве "пророссийского региона" в украинском государстве. Что должны делать мы? Вполне возможно, переходить от неработающего "Минска" к чему-то новому. Своеобразному "Минску-3". Но для этого нужно показать силу.