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Топливно-энергетический комплекс
Украина значительно увеличила импорт угля, крупнейший поставщик – Россия
14:18 13.03.2017 |
Украина в январе-феврале 2017 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 357,6 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.
Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе являлись Россия, США и Казахстан.
Импорт угля из России в денежном выражении составил 247,2 млн долл. (69% от расходов на импорт твердого топлива), из США - 65,4 млн долл. (18,3%), из Казахстана - 20,4 млн долл. (5,7%). На другие страны пришлось 24,5 млн долл.
Экспорт каменного угля и антрацита в январе-феврале составил 14,7 млн долл.
Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.
В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля были Россия, США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% - до 1,467 млрд долл.
10 марта 2017 года Штаб блокады АТО заявил о планах остановки импорта угля из России со 2 апреля 2017 года.
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