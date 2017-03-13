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Топливно-энергетический комплекс
В последние дни разговоры о "национализации имущества Ахметова в Л/ДНР затихли
Главная причина - россияне решили дать Ахметову шанс еще немного платить его же рабочим, пока в Кремле не решат, как правильно переориентировать все потоки на Россию.
Итак, начнем с простого. Вооруженные люди зашли только на часть предприятий Ахметова. Но, что более важно - люди в костюмах, которые должны были бы начать вникать в финансовые потоки и схемы появились только в отелях и малозначимых предприятиях, которые не требуют серьезных капиталовложений. Де-факто, так называемая, национализация сейчас приостановлена. При этом в кулуарах курсирует магическая цифра 9-10 месяцев в течение которые будет найдена настоящая схема "национализации".
Справедливости ради надо отметить, что россияне очень неплохо осведомлены со всеми схемами и еще два года назад на всех крупных предприятиях (это касается не только Ахметова) появились кураторы от ФСБ. Но любой человек, который хоть немного разбирается в менеджменте понимает, что сбор информации и управление это разные вещи. Поэтому отсутствие людей в костюмах говорит лишь об одном: в Кремле нет готовой схемы по национализации. Но это не значит, что она не разрабатывается (точнее существует в различных вариантах), но до сих пор еще не утверждена.
В течение последних дней на Донбассе побывала российская комиссия высокого уровня, которая должна бы была рассмотреть варианты национализации. Параллельно в Кремле происходили разговоры с владельцами целого ряда предприятий горно-металлургического комплекса, которые должны были бы взять на себя оперативное управление заводами и шахтами. И там же рассматривались кандидатуры фуксов, или точнее курченков, которые должны были бы играть роль фронтменов.
По состоянию на сейчас в Кремле уперлись в схемы, которыми будет легализоваться продукция. Ряд российских компаний, которые могли бы взять на себя "ответственность" за эти предприятия просто не готовы сейчас легализовать эти схемы, потому что боятся расширения санкций. И это главная причина торможения "национализации". При этом, все разговоры об отстранении Суркова от Л/ДНР пока есть только разговорами - он остается главным в Кремле по этим вопросам. Во всяком случае, пока.
Сейчас россияне взяли паузу, которую в ближайшие месяцы оплатит Ахметов. И здесь надо понимать, что в его логике потеря миллиарда гривен на зарплаты в течение следующих 4-5 месяцев может окупиться потом, если россияне все же не найдут схему нормальной легализации для присвоения активов. Пока все еще существует высокая вероятность того, что от Ахметова могут просто попросить увеличения "рентных платежей".
Проще говоря, ситуация временно поставлена на паузу. И сейчас сказать когда начнется новый виток "национализации" не может никто - как только найдется реальная схема и реальный бизнесмен, который готов гарантировать стабильное финансирование этих предприятий все решится очень быстро. Хотя более вероятный сценарий - имущество Ахметова будут разбирать по кускам. И за относительно короткий промежуток времени его раздерибанят. А он тем временем будет хвататься за остатки, которые будут таять на глазах.
И последнее. Мы можем все радоваться тому, как россияне разорвут Ахметова. Мы можем также требовать национализации Донбассэнерго или Киевэнерго. Но все мы должны также помнить, что платежки за электроэнергию и тепло вырастут независимо от того, кто будет управлять этими предприятиями. Уголь с Донбасса мы будем покупать в Европе, а там он дороже.
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