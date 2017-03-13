Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Позиционная война на Донбассе перешла к той фазе противостояния, когда для достижения хоть каких-то результатов сторонам крайне необходимо менять формы и методы борьбы.

С февраля 2016 года практически вся "серая зона" оказалась занятой, постоянные массированные артиллерийские обстрелы в стиле Первой мировой войны уже не приносят результатов - стороны серьезно окопались. Мало того, артиллерийские расчеты (особенно с нашей стороны) уже получили достаточный опыт и техническую поддержку, чтобы вести точечную контрбатарейную борьбу.

Именно поэтому сейчас настал момент нестандартного использования той же артиллерии. "Гибриды" несколько недель назад уже попробовали накрывать прифронтовые территории далеко за линией фронта. По всей видимости, результаты их удовлетворили, и на этой неделе они продолжили такую практику. Однако, если ранее случаи дальних обстрелов отмечались только в Донецкой области, то сейчас это стало Луганское направление.

Сначала 2-3 марта под удар попали окрестности Лисичанска, при том, что расстояние от того же Первомайска, Голубовки или Ирмино - 23-28 км. А вот 9 марта боевики накрыли село Смоляниново - 15 км на восток от Северодонецка. И тут от переднего края от 28 до 30 км. Возникает закономерный вопрос - чем и как "гибриды" смогли достать такие удаленные цели?

Самое мощное из ствольной артиллерии, что есть у них - 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Однако для этого они должны были вывести их на передние позиции - ведь граничная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами у этого орудия - 30 км. Такой трюк весьма опасен и требует серьезной подготовки, так как в этом случае орудия и расчеты оказываются практически в зоне прямой досягаемости всего - от стрелковки до штатных 82-мм минометов.

Остается и еще один вариант, вероятность которого тоже очень велика - Россия поставила (или даже сама использовала) боеприпасы ЗВОФ86 с активно-реактивным снарядом ОФ-59, способным поражать цель на дальности до 33,5 км. Эти несколько десятков процентов эффективности как раз и могут позволить артиллеристам бить из глубины контролированной территории, не выполняя убийственных "пируэтов" на фронте.

Тем временем на фронте продолжаются активные действия "малых групп" на всех направлениях. Причем с довольно серьезными потерями с обеих сторон.

Так, за последние дни потери продолжают нести морпехи на приморском направлении - 10 марта погиб Виталий Дзыза (1994 года рождения) из Бердянска. 11 марта под Докучаевском в результате прямого столкновения с вражеской диверсионной группой погибли два бойца 24-й ОШБ "Айдар" с позывными "Пикассо" и "Голубь", а под Новолуганским в результате вражеского артиллерийского налета - боец батальона "Донбасс-Украина".

По прежнему основным моментом остается снайперский огонь и широкое использование противником противотанковых управляемых ракет. В пятницу, 10 марта, вблизи села Крымское Новоайдарского района Луганской области прилетевшей ракетой были ранены двое военнослужащих (по всей видимости 93-й отдельной механизированной бригады).

Однако нельзя говорить о том, что боевые действия ведутся "в одни ворота". Серьезные потери несет и противник. Так, 11 марта по сообщению волонтеров снайпер морпехов с дальности в 1 км поразил вражеского снайпера. Вообще стоит отметить, что контрснайперская война на Донбассе только набирает обороты - с появлением "зеленки" она пойдет вовсю. Чего стоит, например, история с уничтоженным в районе Авдеевки 8 марта снайпером из "1-й мотострелковой бригады ВС ДНР". Россиянин узбекского происхождения 1983 года рождения был уничтожен буквально в 40 метрах от позиций 72-й бригады. При нем была не только снайперская винтовка, но и полный комплект документов. Его тело уже передано боевикам.

В районе села Желобок (Луганская область) при попытке устройства прохода в минном поле для вывода в наш тыл диверсионно-разведывательной группы подорвалась группа саперов. Итог - четыре уничтоженных боевика, в том числе, и командир роты "Таран".

В Моспино (Донецкая область) 8 марта похоронили двух боевиков - уроженцев Донецкой области. Их микроавтобус подорвался на мине где-то на Луганщине.

Таким образом, можно говорить, что самые неоптимистичные прогнозы о возрастании боевой активности на фронте с наступлением тепла, увы, начинают воплощаться в жизнь.