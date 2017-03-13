Президентские выборы во Франции приближаются в атмосфере политической неопределенности в Европе и мире, порожденной такими событиями, как избрание президента Дональда Трампа в США и решение Великобритании выйти из Европейского союза.

В выборах участвуют пять основных кандидатов, представляющих весь политический спектр. Первый тур выборов назначен на 23 апреля, и если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов в первом туре, то два кандидата, получившие наибольшее число голосов, встретятся во втором туре выборов, который состоится 7 мая.

Так кто же эти кандидаты и какие проблемы беспокоят избирателей во Франции больше всего?



Кандидаты

Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен набирает популярность, отказавшись от экстремистских националистических воззрений своего отца, бывшего лидера партии.

Многие социологические опросы свидетельствует, что она опережает остальных четырех кандидатов в первом туре, так что на данный момент у нее есть все шансы выйти во второй тур. Который, конечно, будет - рассчитывать на 50% уже в первом туре Ле Пен не может.

В 2002 году ее отец Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку.

Опросы также позволяют предположить, что Марин Ле Пен, вероятно, уступит победу во втором туре Эммануэлю Макрону.

Макрон - это кандидат, который не опирается на поддержку ни одной из традиционных политических партий. В прошлом министр экономики, он никогда ранее не избирался на выборную должность. По политическим взглядам Макрон близок к центристским позициям.

Ранее весьма популярный правый центрист Франсуа Фийон растерял поддержку среди избирателей в связи со скандальными обвинениями в коррупции. Он обвиняется прессой в том, что содействовал назначению своей жены и детей на государственные должности, на которых они ничего не делали и получали деньги.

Государственная прокуратура ведет расследование этих обвинений, но Фийон добровольно сходить с дистанции не собирается. Более того, ему удалось воспрепятствовать попыткам своей партии сместить его с позиции кандидата в пользу другого политика.

Социалист и бывший министр образования Бенуа Амон, который имеет репутацию левого бунтаря, предлагает ввести во Франции гарантированный безусловный доход - сначала для граждан с небольшими доходами, а затем и для всех французов.

Политик левого толка Жан-Люк Меланшон опирается на поддержку коммунистов и уже участвовал в президентских выборах в 2012 году - набрал тогда 11% голосов. заняв четвертое место.



Безработица

Хронической проблемой в жизни Франции остается высокая безработица. Хуже всего обстоят дела у молодежи - без работы сидит четверть французов в возрасте до 25 лет.

Средний показатель безработицы по стране в конце 2016 года составлял 10% и с тех пор снизился, по официальным данным, всего на 0,2 процентного пункта.

Среди стран Европейского союза Франция стоит на восьмом месте по уровню безработицы. В Германии и Британии безработица более чем вдвое ниже.

Небольшое снижение безработицы не помогло президенту Франсуа Олланду, который обещал увеличить число рабочих мест за время своего пребывания на посту главы государства. Его популярность упала до столь низкой отметки, что он решил не бороться за переизбрание - это первый подобный случай в новейшей истории Франции.

Экономика

По объему ВВП Франция занимает второе после Германии место в еврозоне, однако восстановление экономики после финансового кризиса 2008 года шло крайне болезненно.

С целью стимулирования роста президент Олланд предложил принять новый закон о труде, который несколько упрощал снижение зарплат, увольнение сотрудников и увеличение продолжительности рабочего дня.

Однако при прохождении в парламенте страны закон был сильно выхолощен и не принес ожидаемых результатов.

Рост ВВП Франции продолжает отставать от аналогичных показателей ее соседей - Германии и Британии.

Все основные кандидаты на предстоящих выборах говорят, что французская экономика остро нуждается в глубоких реформах.

Безопасность

Темы безопасности и иммиграции также остаются на переднем плане.

В стране продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после террористического акта 14 июля прошлого года в Ницце, где террорист направил грузовик в праздничную толпу на курортной набережной, убив 86 человек.

С января 2015 года во Франции от рук террористов погибли 320 человек.

Сотни молодых мусульман из Франции примкнули к группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке. По данным министерства внутренних дел, за минувший год их число несколько снизилось, но почти 700 французских граждан до сих пор находятся в этих странах, воюя на стороне исламистов.

Некоторые из участников террористических нападений в Париже в ноябре 2015 года прибыли туда из Сирии. Французские власти опасаются, что в страну вернутся воевавшие на стороне ИГ молодые люди, которые научились владеть оружием и стали радикальными исламистами.

Иммиграция

Десятки тысяч беженцев прибыли во Францию в составе волны мигрантов, начавшейся в 2015 году, в значительной степени вследствие вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке.

В 2016 году власти получили более 85 тыс. заявлений о предоставлении убежища, около 6 тыс. из них было подано беженцами из Сирии.

Хотя число прошений продолжает расти, желающих остаться во Франции все же меньше, чем в других европейских странах, в том числе в Германии.

По данным за 2014 год, иммигранты составляли 8,9% от всего населения Франции - 65,8 млн человек. К концу 2016 года эта цифра возросла на 0,8%.

Во Франции запрещено выяснять расовую и религиозную принадлежность беженцев, но считается, что во Франции находится около 5 миллионов мусульман, больше, чем где-либо в Европе.

Большинство французских мусульман проживает в бедных пригородах крупных городов - Парижа, Марселя и Лиона, где безработица намного превышает общенациональный уровень.

Правый Национальный фронт Марин Ле Пен активно эксплуатирует тему иммиграции. Правые считают, что рабочие места, социальное жилье и школы должны в первую очередь предоставляться французам, а не "иностранцам".

По данным аналитического центра Pew, в 2016 году 29% французов относились к мусульманам неодобрительно.