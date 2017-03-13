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Топливно-энергетический комплекс
Эрдоган выступил с угрозами в адрес Нидерландов
07:48 13.03.2017 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды заплатят за то, что не пустили двух турецких министров в страну.
В субботу голландские власти не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.
Как сообщает Би-Би-си, турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституции страны, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум назначен на 16 апреля.
В Нидерландах проживает около 400 тысяч выходцев из Турции.
Причина отказа
Правительство Нидерландов пояснило, что опасается того, какие последствия могут иметь подобные мероприятия.
Встречи турецких политиков с диаспорой были организованы перед назначенными на 15 марта выборами в парламент Нидерландов.
Одним из фаворитов голосования считается Партия свободы Герта Вилдерса, призывавшего "остановить ислам" и "сделать Голландию снова великой".
Хроника развития конфликта
Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц перед турецкими гражданами, проживающими в этих странах.
После этого Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов. А турецкий министр Чавушоглу после отказа голландских властей назвал Нидерланды "столицей фашизма".
Премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен отложил ранее запланированную встречу с премьером Турции, заявив, что демократические принципы в Турции подвергаются огромному двлению.
Тем временем власти французского города Мец разрешили провести там турецкий митинг. Министр иностранных дел Франции при этом попросил Турцию избегать провокаций.
Эрдоган обвинил страны запада в исламофобии и потребовал, чтобы международные организации наложили на Нидерланды санкции.
"Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.
Эрдоган поблагодарил Францию за то, что та позволила министру Чавушоглу прибыть в Мец для выступления на митинге.
Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте потребовал, чтобы Эрдоган принес извинения за то, что сравнил голландцев с нацистами.
Высказывания турецкого президента являются неприемлемыми, заявил премьер и добавил, что его стране придется рассмотреть ответные меры, если Турция не изменит своего поведения.
В Швеции, где на воскресенье был назначен митинг сторонников Эрдогана, на котором должен был выступить турецкий министр, объявлено о его отмене по соображениям безопасности.
Однако шведское министерство иностранных дел заявило, что решение об этом принимал хозяин стадиона, на котором должен был пройти митинг, и что он может состояться на другой площадке.
16 апреля в Турции должен пройти референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию, которая превратит Турцию из парламентской в президентскую республику.
В случае одобрения эти поправки предоставят президенту новые полномочия, позволив ему формировать кабинет министров, готовить бюджет, выбирать большую часть судей и вводить законы указами.
Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать меджлис.
Олег Болдырев, корреспондент Русской службы Би-би-си, Амстердам:
Нидерланды - одна из нескольких европейских стран, решивших отказать турецким посланникам в доступе к турецким избирателям-иммигрантам, и не первая, на кого обрушился с обвинениями президент Эрдоган.
Но есть те, кто скажет, что у премьера Рютте дополнительные причины проявлять такую жесткость. В ходе кампании к парламентским выборам 15 марта очень много говорили о миграции и мигрантах; опросы показывают, что значительная часть избирателей желает ужесточения правил, как в отношении к только прибывающим, так и к тем, кто живет здесь годами или был рожден в иммигрантских семьях. Перед началом кампании Рютте заявил мигрантам в манифесте своей партии: "Ведите себя нормально, или скатертью дорога".
Отступать перед протестами нидерландских турок - значит, полностью "смазать" этот жесткий посыл и, вероятно, потерять заветные голоса. Их подобрал бы и радикальный националист Герт Вилдерс, и другие игроки на поле ограничения миграции, а их в нынешней кампании много. Интересно, как произошедшее повлияет на недавно созданную партию "Денк", представляющую голоса мигрантов, и в первую очередь граждан с турецкими корнями. Партия сделала одним из своих лозунгов "взаимное признание", но жесткие заявления политиков этого пока не обещают.
За пределами Турции проживает 5,5 млн турок, причем только в Германии насчитывается 1,4 млн турок, имеющих право голоса, и поэтому правительство Турции изо всех сил старается привлечь их на свою сторону.
Многие из европейских стран, где имеются турецкие диаспоры, в том числе Германия, выступают против проведения митингов и других мероприятий с участием турецких официальных лиц, опасаясь роста напряженности в обществе.
Они выражают глубокую обеспокоенность по поводу репрессий против участников попытки переворота в Турции в июле прошлого года и обвиняют президента Эрдогана в стремлении установить в стране авторитарный режим.
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