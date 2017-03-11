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Финансисты прогнозируют сохранение профицита валюты на межбанке
23:57 10.03.2017 |
Под конец недели курс доллара на межбанке провалился на 8 копеек: 10 марта валютная торговля завершилась в рамках 26,75-26,80 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
И это еще не минимум дня. Как уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, валютный ценник сегодня проседал до 26,72-26,79 грн./$. Тем не менее, покупки Нацбанка немного подтянули котировки.
Всю неделю казначеи предвкушали в пятницу крупные продажи доллара, и потому в появлении регулятора не сомневался никто.
«Из-за выходного дня в Украине 8 марта на межбанк сегодня ожидаемо попало предложение валюты за два дня», - подтвердил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
Однако в итоге, аукцион, заявленный НБУ в крупном объеме - до $50 млн. - оказался скомканным. Чиновники купили на нем лишь скромные $12,2 млн. - все, что им предложили банки. Курс отсечения был установлен на уровне 26,85 грн./$.
«Дело в том, что сегодня НБУ впервые после тестирования проводил «рабочий» аукцион через торговую платформу компании Thomson Reuters. К тому же, многие банки узнали об аукционе за 10-15 минут до его начала, и длился он всего семь минут. Таким образом, у участников рынка было немного времени, чтобы разобраться с порядком его проведения и подать заявки. Потому в результате и был такой объем», - объяснил ситуацию Станислав Верхградский.
Впрочем, на этом приобретения регулятора не завершились. Импортеры брали валюту очень вяло, потому НБУ еще несколько раз выходил на торги, скупая доллар у 20-ки уполномоченных банков в режиме «наилучшего курса» (RFQ). Эти походы оказались более результативными, чем аукцион.
«Нацбанк неоднократно появлялся сегодня на межбанке с RFQ - до и после обеда. Он был единственный реальным покупателем остатков валюты. По нашим оценкам через RFQ НБУ сегодня выкупил с рынка порядка $20 млн по курсу 26,78-26,80 грн./$», - уточнил Верхградский.
В итоге экспортеры существенно нарастили свои продажи: объем долларовых торгов вырос со вчерашних $223,18 млн. до $316,96 млн.
Причем, финансисты уверяют, что в пятницу было продано не все, и часть валюты будет выбрасываться на межбанк на будущей неделе.
«Вся обязательная часть валютной выручки (65% поступлений) была продана сегодня. Свободная продажа (35%) частично перешла на следующую неделю. С понедельника ожидаем сохранение профицита валюты на межбанке, однако не в таком размере, как сегодня. Спрос на безналичную валюту по-прежнему слабый», - отметил Верхградский.
Тон на межбанке продолжит задавать украинское село.
«Мы ожидаем, что и на следующей неделе объемы предложения на межбанковском валютном рынке будут в полной мере удовлетворять существующий спрос. Этому способствуют сезонные факторы - в первую очередь в виде поступлений валюты от агропроизводителей», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Заявление МВФ о рассмотрении 20 февраля украинского вопроса, и даже решение о выделении нашей стране $1 млрд. не скажется на настроениях валютного рынка и на курсе доллара, считают финансисты.
Тоже самое они говорят о новом скандале с банками с российским капиталом: Нацбанк проводит расследование о возможной их причастности к открытию счетов по документам самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и уже пообещал инициировать применение к ним санкций, если подтвердятся обвинения.
«Не думаем, что принятое в данном случае решение руководства страны сможет оказать влияние на настроения валютного рынка», - сказал Станислав Верхградский.
Он считает, что в понедельник межбанк может открыться в рамках 26,80-26,90 грн./$ и торговаться в рамках 26,70-26,90 грн./$. А Олег Куринной спрогнозировал на будущую неделю курсовые колебания на безналичном рынке в рамках 26,85-27,0 грн./$.
Наличный рынок, как и прежде, будет жить настроениями межбанка и двигаться за безналичным курсом.
«Эту рабочую неделю наличный рынок завершал снижением курсов с 26,93-27,03 грн./$ до уровня 26,88-26,95 грн./$», - резюмировал Верхградский.
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