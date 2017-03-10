Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2016 году возрос на 20% - до EUR605,3 млн, тогда как их общее количество сократилось в 2,6 раза - до 54, такие данные приведены в отчете юридической группы CMS.

Крупнейшими сделками прошлого года, по данным группы, были:

- обмен между финансовой группой UniCredit и холдингом ABH Holding (Люксембург) активами, в рамках которого группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на 9,9%-ную долю в ABHH, сделка оценена в EUR296,3 млн;

- покупка американской компанией Cargill за EUR90,9 млн 51% перегрузочного терминала, который стивидорная компания "МВ Карго" построит в порту "Южный" (Одесская обл.);

- покупка аграрной группой "Кернел" прав требования на маслоэкстракционный завод "Эллада" (Кировоградская обл.) за EUR87,1 млн;

- покупка международной финансовой группой Fairfax Financial Holdings Limited 9,99% акций агропромышленного холдинга "Астарта" за EUR34,2 млн;

- покупка компанией Dragon Capital Investments Limited торгового центра "Пирамида" в Киеве за EUR21,9 млн;

- покупка Федерацией профсоюзов Татарстана санатория "Форос", который ранее принадлежал Игорю Коломойскому, за EUR16,7 млн;

- покупка группой "1+1 медиа" у шведской Modern Times Group MTG AB украинского спутникового и интернет-ТВ оператора Viasat Ukraine за EUR16,1 млн;

- покупка интернет-магазином Rozetka.ua складского комплекса в столичном пригороде Бровары за EUR14,6 млн;

- покупка бизнесменом Сергеем Тигипко гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле в Киеве за EUR9,2 млн;

- покупка Грузинской промышленной группой (Georgian Industrial Group, GIG) 29,3% акций украинского производителя инсулинов ЧАО "Индар" (Киев) за EUR4,3 млн.

Эксперты группы отмечают, что инвесторы в Украине по-прежнему осторожны в действиях на фоне сохранения нестабильной ситуации в восточных областях. Тем не менее, в целом настрой среди инвесторов оптимистичный.

В числе ожидаемых в 2017 году сделок CMS отмечает продажу ВТБ Банка и БМ Банка. Помимо этого, ряд сделок ожидается с проблемными активами банков (NPL) на фоне очистки банковской системы, и в секторе информационно-коммуникационных технологий, где Украина активно конкурирует с Румынией, Болгарией, Венгрией и Польшей за инвестиции.

