Эксперты считают, что новая методика расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), которая введена Государственной службой статистики с января 2017 года и предполагает использовать при определении инфляции Систему национальных счетов, приведет к снижению ИПЦ.

Доктор экономических наук, профессор Игорь Манцуров в комментарии Українським Новинам отметил, что в итоге реальный рост цен на товары и услуги будет выше статистического показателя.

"Я считаю, что такая смена методики подсчета индекса цен окажет весьма существенное влияние в сторону снижения агрегированного индекса потребительских цен. То есть за счет использования этой методологии реальный индекс цен по сравнению с тем, который представил Госстат, будет существенно выше. И вот январь как раз был примером того, что реальный уровень роста цен, который мы ощутили, выше, чем данные Госстата в 1,1%", - отметил Манцуров.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь также не исключает, что новая методика в итоге приведет к снижению уровня инфляции.

Однако по некоторым предварительным рабочим расчетам, сделанным экспертами в области статистики, данные по инфляции за январь 2017 года, сделанные по новой и старой методике, практически сходятся - 1,1% против 1,0%.

Не исключено, что эффект от новой методики может проявиться при существенных изменениях цен или тарифов - к примеру, по итогам марта, когда тарифы на электроэнергию поднимутся на 3-30%.

Также Государственная служба статистики с 2017 года изменила и перечень товаров и услуг для расчета ИПЦ.

Согласно данным, размещенным на сайте ведомства, список товаров и услуг для отслеживания цен сокращен с 335 до 328 позиций.

В частности из него исключены: крупа перловая, мандарины, тыква, бензины А-76, А-80, А-93, металлическая посуда, линолеум заменен ламинатом.

Исключены также вареники, но при этом остались пельмени.

В Госстате это объясняют тем, что это блюдо российской кухни пользуются большей популярностью у потребителей в Украине.

Из списка исключены также легковые автомобили, произведенные в странах СНГ, ковролин, DVD-плейеры.

Список пополнили: сырки творожные, сыр плавленый, салаты, электронные книги, услуги по страхованию жизни, детализирована позиция "аренда жилья".

Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года потребительские цены повысились на 1,1%, в феврале - на 1%.

В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост инфляции на уровне 8,1%