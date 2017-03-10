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Кабмин утвердил создание независимых набсоветов в госкомпаниях
18:01 10.03.2017 |
Кабинет министров утвердил порядок создания и функционирования первых независимых наблюдательных советов в государственных компаниях, среди которых ПАО "Українська залізниця", ПАО "Укрпочта" и международный аэропорт "Борисполь".
Это решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины, информирует Правительственный портал.
"Порядки формирования независимых наблюдательных советов помогут сделать управление государственными предприятиями намного более прозрачным и эффективным. Государственные компании - это бизнес, а не политика, потому мы должны минимизировать политическое давление на них. Наблюдательные советы и призваны это сделать. Первые наблюдательные советы планируем сформировать в "Укрпочте", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", аэропорту "Борисполь", "Укрзалізниці", - сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов.
В Минэкономразвития отметили, что предложенные порядки позволяют создать независимые наблюдательные советы, которые будут формировать стратегию развития государственных компаний, назначать менеджмент, оценивать его работу и избирать независимого аудитора для проведения проверки. Таким образом, возможность политического вмешательства в работу госпредприятий почти нивелируется, а коррупционные риски - значительно снижаются, сообщили в профильном министерстве.
Формирование независимых наблюдательных советов в крупнейших государственных компаниях является обязательным моментом, согласно закону Украины № 1405 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности", который был принят Верховной Радой 2 июня 2016 года.
Независимые наблюдательные советы должны быть созданы в государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых 50%+ акций (долей) принадлежат государству, а также активы которых за последний год превышали 2 млрд грн, а чистый доход - 1,5 млрд грн. Всего под эти критерии подпадает 41 госкомпания, включая НАК "Нафтогаз Украины". В других унитарных компаниях и хозяйственных обществах необходимость существования независимого наблюдательного совета остается на усмотрение органов управления.
На предприятиях, где уже был сформирован независимый наблюдательный совет с большинством независимых членов (как предусматривается законом № 1405) - переизбирать наблюдательный совет не нужно.
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В Минэкономразвития отметили, что предложенные порядки позволяют создать независимые наблюдательные советы, которые будут формировать стратегию развития государственных компаний, назначать менеджмент, оценивать его работу и избирать независимого аудитора для проведения проверки.
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