После обострения конца января-начала февраля в зоне АТО был заметен определенный спад активности как со стороны ВСУ, так и боевиков. Если у нас этот момент объяснялся ротацией, то у боевиков, наоборот, восстановлением сил. В ожесточенных боях под Авдеевкой, в которых использование террористами "Градов", 122-мм и 152-мм артиллерии было нормой, они потеряли ряд позиций, которые до сих пор не смогли вернуть. Речь идет об опорных пунктах "Алмаз-1" и "Алмаз-2", которые расположены западнее Авдеевки. Также ВСУ взяли почти под полный огневой контроль трассу Донецк - Горловка и обустроили позиции вблизи ДФС.





На Мариупольском направлении боевикам удалось остановить ВСУ возле высоты "Дерзкая", однако Пикузы (бывшее Коминтерново) оказалось в полуокружении. ВСУ подошли близко к Верхнешироковскому (бывший Октябрь). Под Докучаевском еще осенью 2016-го был создан плацдарм для окружения города и до сих пор ведутся бои близ Еленовки. А на Луганском направлении ВСУ удалось от Троицкого продвинуться вперед в направлении Калиново, впрочем, террористы благодаря стрельбе из крупнокалиберной артиллерии смогли отстоять подступы к этому населенному пункту, который стоит на пути к Первомайску и Кадиевке (бывший Стаханов).

Своеобразная пауза с позиционной войной, которая длилась на протяжении февраля, в марте может вылиться в очередное обострение. Бои под Авдеевкой с обстрелами ДФС - были первым звоночком. Боевики существенно усилились как живой силой, так и боеприпасами. Обустроили ряд оборонительных и огневых позиций вблизи Горловки, Ясиноватского блок-поста, Новоазовска, Первомайска и Докучаевска.

В конце февраля, по данным "Информационного сопротивления", отмечалось уплотнение боевых порядков российско-террористических войск на участке Ясное - Еленовка. В промежутке между Докучаевском и Еленовкой оккупанты тайно развернули дополнительную тактическую группу масштаба усиленной роты. За лесополосой и в ней, по железной дороге между Ясным и высотой 227.9, наблюдалось активное движение сразу нескольких групп боевиков (по 18-20 человек. И нескольких единиц ББМ - зафиксированы 4 БМП и МТ-ЛБ). В последние дни со стороны Стылы враг выдвинул на Докучаевск до 7 единиц ББМ (БМП-1 и БРМ-1К). С этого же направления наблюдалась переброска боеприпасов с привлечением КамАЗов.

Согласно информации того же "Информационного сопротивления", оккупанты продолжают усиление своей группы на участке в районе Ясиноватой, Яковлевки и Спартака, перебросив к Авдеевке новую ротную тактическую группу. В частности, через Красногвардейское на Минеральное прошли сразу две колонны - в первой 8 грузовиков с личным составом, боеприпасами и снаряжением, 4 ББМ (1 МТ-ЛБ и 3 БМП-2), Урал с ЗУ-23-2 и два автокунга (один с полевой кухней), через 40 минут вторая колонна - 3 КамАЗа (один из них бронированный), 4 БТР-80, 1 БРДМ-2 и 3 МТ-ЛБ (две в варианте самоходного ПТРК "Штурм-С").

Кроме того, продолжаются учения и в "ДНР". Боевики не только отрабатывают наступательные действия, но и стреляют из танков. Так горловская "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут" отрабатывает на полигонах, а потом заходит на передовую, где ведет обстрелы наших позиций. В частности, из танков Т-72Б, 1989-го года, которые были получены из "военторга", поскольку в Украине на вооружении их не было даже во времена СССР.

За последние два месяца, согласно информации "Информационного сопротивления", через пункты пропуска Должанский, Дмитровка, Изварино, Максимов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было доставлено более 600 тонн боеприпасов; около 2000 тонн горюче-смазочных материалов; не менее 80 ББМ (включая танки); 10 артиллерийских систем (САУ и РСЗО). На Светлодарской дуге и других участках фронта активизируется их разведка, а также они активно окапываются, сооружают огневые точки, подпитывают живой силой линии обороны в районе Новоазовска, Ясиноватой, Дебальцево, Докучаевска, Донецка и так далее.

Результат виден уже сегодня. С начала марта, по официальным данным пресс-центра АТО, количество обстрелов за сутки редко когда составляет меньше 100. За девять дней марта боевики 938 раза обстреляли наши позиции. Четверо воинов ВСУ погибли. Боевики используют стрелковое оружие, минометы 82-мм и 120-мм калибра, так и в основном 122-мм артиллерию.

Вблизи Авдеевки, Спартака, Ясиноватского блок-поста, Зайцево, Докучаевска и Пикуз продолжаются ожесточенные позиционные бои. На Светлодарской дуге боевики также напоминают о себе.

За минувшие сутки, по информации пресс-центра АТО, стреляли даже по Попасной.

Со стороны боевиков звучит информация, что ВСУ перешли в наступление на линии Александровка-Еленовка, а также под Пикузами. Подтверждений с нашей стороны в этом нет. Однако в последние дни от жителей Докучаевска в соцсетях доносятся сообщения о боях вблизи Еленовки. Они слышат пулеметные очереди и исходящие залпы артиллерии. Наши, судя по всему, не молчат. И ведут огонь на подавление. Такая же история по всей линии фронта. С вечера и в течение ночи продолжаются бои вблизи Спартака, Ясиноватского блок-поста и промзоны.

Понятно, что как террористов, так и ВСУ на определенных участках фронта ситуация не устраивает. Как сказал недавно журналист Роман Бочкала, ВСУ вынуждены отвоевывать жизненное пространство.

Для отрезания Ясиноватой от Донецка ВСУ необходимо отрезать Ясиноватский блок-пост и развязку. Также необходимо оттеснить боевиков от ДФС, с позиций вблизи рынка "Господар" и с террикона за вторым прудом.

На Мариупольском направлении высота "Дерзкая" остается ключевым пунктом боевиков на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка.

Под Докучаевском прорыв линии обороны террористов Александровка - Еленовка позволит выйти к западным окраинам Донецка. Боевикам также нужно возвращать "Алмазы" под Авдеевкой, отбросить нас от ДФС и Докучаевска, Пикуз и "Дерзкой".

На Светлодарской дуге также террористам важно вернуть "волшебный лес", а нам надо его удержать.

Как ВСУ, так и боевики имеют собственные важные точки. Поэтому, сегодняшняя ситуация свидетельствует о весенней кампании, которая может начаться, как только высохнет земля.