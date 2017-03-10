По оперативным данным в течение января-февраля 2017 года до сводный бюджет поступило (сальдо) 131,9 млрд. грн., Что на 48,5 млрд. грн., или на 58,1% больше соответствующего периода 2016 года. В государственный бюджет обеспечено 104,4 млрд. грн., в местные бюджеты - 27,5 млрд. гривен.

Поступления (сбор) в сводный бюджет в январе-феврале 2017 составили 148,9 млрд. грн. (49,5 млрд.грн., или + 49,8% к январю-февралю 2016 года), в том числе в государственный бюджет - 121,4 млрд. гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-феврале 2017 составили 102,6 млрд.грн., индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 109,8%, дополнительно обеспечено 9,1 млрд. гривен.

В полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - 114,3% (+ 4,3 млрд. грн.), налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (сальдо) - 167,2% (7,4 млрд. грн.), налога и сбора на доходы физических лиц - 111,3% (+1,0 млрд. грн.), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - 107,7% (0,7 млрд. грн.), налога на прибыль предприятий - 176,6% (3,8 млрд. грн.), ввозной пошлины - 102,8% (+ 0,1 млрд. грн.), части чистой прибыли (дохода), изымается в госбюджет - 139,8% (0,6 млрд. грн.) и др.

В разрезе основных платежей в январе-феврале 2017 прирост к соответствующему периоду 2016 обеспечено:

- Налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 44,5% (10,5 млрд.грн.);

- Налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (сальдо) - в 2,6 раза (11,4 млрд. грн.);

- Рентной платы за пользование недрами - на 64,3% (4,6 млрд. грн.);

- Налога и сбора на доходы физических лиц - на 27,5% (2,2 млрд. грн.);

- Акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 22,8% (1,8 млрд. грн.);

- Налога на прибыль предприятий - в 4,1 раза (6,6 млрд. грн.);

- Ввозной пошлины - на 9,6% (0,3 млрд. грн.);

- Части чистой прибыли (дохода), изымается в госбюджет - в 2,9 раза (1,4 млрд. грн.).

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 17,0 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 24,6 млрд. гривен.