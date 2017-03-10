Финансовые новости
- |
- 10.03.17
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин предлагает Раде ввести инструмент доверительной собственности в качестве альтернативы залогам при кредитовании
13:03 10.03.2017 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести инструмент доверительной собственности в качестве альтернативы залогам при кредитовании.
Об этом сообщил первый замминистра экономики Максим Нефедов в ходе заседания правительства в пятницу, передают Українські Новини.
"Проблема кредитования - это одна из основных проблем для развития промышленности сейчас. Мы понимаем, что банки не хотят кредитовать, даже имея существенный денежный ресурс. Потому что они боятся, что не смогут взыскать залог. Потому что боятся, что дела застрянут в судах и через 2-3 года их залоги будут признаны недействительными. Мы хотим предложить новый инструмент, который может заменить залог. Это доверительная собственность. Инструмент похож на финансовый лизинг, когда право собственности на объект остается за банком до того момента, пока заемщик не рассчитается по кредиту", - сказал он.
В ходе заседания Кабмин одобрил законопроект, разработанный Минэкономики.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает, что возобновление ипотечного кредитования может начаться только после отмены моратория на взыскание залогового имущества.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин предлагает Раде ввести инструмент доверительной собственности в качестве альтернативы залогам при кредитовании
ТОП-НОВОСТИ
|Почему ситуацию в Приазовье поставили "на паузу"
|Перезагрузка перезагрузки: чего ждать от нового посла США в России
|Конгресс США утвердил выделение Украине $150 млн. военной помощи
|Курс доллара на межбанке 9 марта ускорил снижение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 1%, но в годовом измерении ускорилась до 14,2% – Госстат
|Кому в Украине адресована ложь Кремля в Гааге
|МВФ рассмотрит выделение Украине транша $1 млрд 20 марта
|Лукашенко разрешил до конца года не платить "налог на тунеядство"
|Что стоит за боями вокруг Горловки и Донецка
|Комитет Европарламента окончательно утвердил безвиз для Украины
|Бои под Докучаевском. Готовят ли ВСУ весеннюю кампанию
Это интересно
|Volvo XC60 стал 407-сильным гибридом
|Крупнейшие ИТ-компании оценивают риски после публикации документов ЦРУ - WSJ
Крупнейшие высокотехнологичные компании мира, включая Apple, Samsung, Google и Microsoft, оценивают риски для кибербезопасности своих пользователей после публикации сайтом WikiLeaks материалов ЦРУ, указывающих на то, что власти могут получать удаленный доступ к устройствам граждан.
|Флагманский гибрид Lexus получил четырехступенчатый "автомат"
|В Bentley создали электрический родстер
|Pininfarina подготовила 800-сильный седан с микротурбогенератором
|Mercedes-Benz построил 805-сильного конкурента Porsche Panamera
|Volkswagen показал на автосалоне в Женеве беспилотный прототип Sedric