Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести инструмент доверительной собственности в качестве альтернативы залогам при кредитовании.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Максим Нефедов в ходе заседания правительства в пятницу, передают Українські Новини.

"Проблема кредитования - это одна из основных проблем для развития промышленности сейчас. Мы понимаем, что банки не хотят кредитовать, даже имея существенный денежный ресурс. Потому что они боятся, что не смогут взыскать залог. Потому что боятся, что дела застрянут в судах и через 2-3 года их залоги будут признаны недействительными. Мы хотим предложить новый инструмент, который может заменить залог. Это доверительная собственность. Инструмент похож на финансовый лизинг, когда право собственности на объект остается за банком до того момента, пока заемщик не рассчитается по кредиту", - сказал он.

В ходе заседания Кабмин одобрил законопроект, разработанный Минэкономики.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает, что возобновление ипотечного кредитования может начаться только после отмены моратория на взыскание залогового имущества.