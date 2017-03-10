Анализируя события последних дней, просто невозможно не обратить внимание на очередное обострение в Новоазовском районе.

Вообще, Мариупольское направление традиционно считается одним из самых горячих, однако нашим бойцам удалось изменить акценты так, что события из этого района попадают в СМИ не в контексте Мариуполя, а в контексте Пикуз (Коминтерново) или Новоазовска.

Собственно, бои в Новоазовском районе вблизи поселков Пикузы (Коминтерново) и Саханка происходят почти непрерывно, даже несмотря на ротацию со стороны ВСУ. Поэтому ситуация на Мариупольском направлении за последние недели практически не изменилась.

Если в конце января в результате "ползучего наступления" Вооруженным силам Украины удалось взять в Пикузы в полукольцо (бывшее Коминтерново) и вплотную подойти к высоте "Дерзкая", то потом это продвижение было остановлено. В январе от волонтеров даже появлялась информация о том, что армия вошла в села, но потом эту информацию опровергли. Как оказалось, на самом деле наши военные окопались на западных окраинах села и замерли в ожидании.

Несмотря на всю логику дальнейшего наступления ВСУ (даже согласно "Минску-1" Пикузы должны быть украинскими), это самое наступление не происходит. И в ближайшее время не произойдет, потому что после потепления промерзший степной грунт розмерзся и на несколько недель превратился в грязь. Поэтому как минимум до конца марта (плюс-минус) о каком-либо позиционном продвижении, нашем или террористов, можно забыть.

Однако, это не спасает никого от артиллерийских обстрелов, которые в последнее время приобретают стартегию "пинг-понга".

Да, позавчера, по данным пресс-центра АТО, боевики традиционно открывали огонь из легкого вооружения в течение ночи. После обеда оккупанты открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм по Широкино. Также под минометные обстрелы попали позиции ВСУ в Чермалике. А вчера на Мариупольском направлении из минометов различных калибров оккупанты обстреляли Новотроицкое, Водяное, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лебединское, Новогригорьевку, Широкино, Чермалик, Водяное, Гнутово.

Источники с той стороны "поребрика" традиционно более информативны. Местные жители в тематических группах Вконтакте пишут, что 8 марта в течение всего дня было относительно тихо, но ближе к ночи в Новоазовском районе начался настоящий бой с применением стрелкового оружия, минометов, артиллерии и бронетехники.

Аналогичная ситуация наблюдается и относительно событий 9 марта: к вечеру относительное затишье, а ночью серьезный бой. Что характерно, террористы в этих боях несут серьезные потери.

Вообще, по данным блогера Александра Чернова, в Новоазовской больнице на 120 койко-мест в дни боевых обострений 50 из них стабильно занимают российские военные или их местные бандиты-приспешники, которые называют себя "ополченцами". А в последнее время в Новоазовском районе только такие дни и наблюдаются.

В целом же ситуация на Мариупольском направлении не устраивает обе стороны. Террористам нужно отбросить ВСУ подальше от "Дерзкой" и Пикуз. Украинской же армии также не помешало бы продвигаться вперед, чтобы не ощущать постоянного давления и огня террористов. Все это подводит к тому, что при наступлении теплой погоды и некотором подсыхании почвы ситуация еще больше обострится, и мы станем свидетелями попыток территориального прорыва если не с одной, то с другой стороны.