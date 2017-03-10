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Курс доллара на межбанке 9 марта ускорил снижение
23:00 09.03.2017 |
Курс доллара на межбанке продолжил падать после выходного дня, причем, падать даже активнее чем прежде. Если в начале недели он терял по 1 копейке в день, то 9 марта рухнул сразу на 10, и зафиксировался в рамках 26,82-26,88 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютные расценки скатывались вниз с самого утра. Тем не менее, Нацбанк решил не проводить для всех банков аукцион по выкупу доллара.
«Рынок открылся на уровне закрытия торгов за предыдущий день. И поначалу спрос и предложение были сбалансированы. К 11 часам котировки опустились до 26,94-26,97 грн./$. А после того на торги вышло большее число банков и увеличилось валютное предложение межбанк вышел к 26,98-27,02 грн./$. После обеда активных торгов не наблюдалось, и котировки ушли вниз - к 26,82-26,88 грн./$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
НБУ сегодня скупал валюту лишь у 20-ки уполномоченных банков в режиме «наилучшего курса»: как в ходе утренней торговой сессии, так и после обеда. По разным оценкам, регулятор совокупно приобрел около $10 млн. Казначеи рассказывают, что он совершал покупки в рамках 26,87-26,89 грн./$.
Кроме Нацбанка из числа покупателей доллара выделяли Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк. А из продавцов - Приватбанк, ПУМБ и ING Bank.
Хотя в целом объем торгов был небольшим: 9 марта он сократился с $315,80 млн. до $223,18 млн.
Увеличения объемов торгов финансисты ждут завтра: должна продаваться выручка экспортеров не только за 9 марта, но и за 8 число (с задержкой из-за выходного дня). Ожидается, что объем торгов перевалит за $300 млн.
«Думаю, что старт межбанка произойдет в широком диапазоне - 26,80-26,90 грн./$. А дальнейшее движение будет зависеть от объема предложения, а также от времени объявления Нацбанком аукциона. Если сделает это с самого утра, то котировки доллара могут даже немного приподняться. А если сделает паузу, то может купить валюту подешевле», - считает Юрий Гриненко.
В то, что доллар снова начнет активно дорожать, финансисты сейчас не верят.
«Причин для того, чтобы доллар в краткосрочной перспективе резко пошел вверх, нет. В марте основную долю валютной выручки продолжат формировать агропроизводители, закрывающие потребности под проведение посевной. Теплая погода будет благоприятствовать тому, что в этом месяце начнется завершение отопительного сезона, что снизит импорт энергоресурсов и соответственно спрос на валюту», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Он считает, что против доллара также должна играть новость от Международного валютного фонда, который сегодня сообщил о планах 20 марта рассмотреть вопрос выделения Украине нового кредитного транша в $1 млрд.
«Позициям гривны поспособствует прогнозированное на конец месяца выделения кредита МВФ. В то же время платежи по реструктуризированным евробондам прошли еще в начале месяца и, как мы видим, ощутимого девальвационного эффекта не оказали. Потенциальное давление на валютный рынок в традиционно благоприятный для гривны период сможет оказать ситуация с блокадой на территории ОРДЛО», - подытожил Куринной.
По его прогнозу, валютный межбанк завтра будет торговаться в рамках 26,90-27,0 грн./$.
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