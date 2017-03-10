Цены в промышленности Украины в феврале 2017 года выросли на 3,1% после снижения на 0,3% в январе и роста на 3,2% в декабре 2016 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, основной причиной стало подорожание за прошедший месяц продукции химии на 7,2%, металлургии - на 6,8%, нефтепереработки - на 5,8%, добычи металлических руд - на 5,7%, мяса и мясопродуктов - на 5%.

Ведомство напомнило, что в феврале-2017 увеличение цен был менее значительным - 1,5%, в результате чего в годовом измерении по итогам февраля этого года рост цен производителей ускорился до 38,9% с 36,8% по итогам января.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале цены повысились на 2,3%, в т.ч. в добыче камня, песка и глины - на 2,3%, природного газа - на 0,1%. Вместе с тем в добыче каменного угля цены снизились на 1,2%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 3,7%, в частности, в металлургическом производстве - на 7,4%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 4,7%, автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств - на 4,4%, другой неметаллической минеральной продукции - на 3,9%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 1,9%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло повышение цен на 2,0%. При этом в производстве сахара подорожание составило 3,9%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 3,1%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - 2,7%, масла и животных жиров - 2,0%, молочных продуктов - 1,5%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 1,8%, при этом электроэнергия подорожала на 2,0%, тогда как теплоэнергия подешевела на 0,3%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года и 31,7% - по итогам 2014-го.

Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.

В январе 2017 года потребительские цены выросли на 1,1%, в феврале - еще на 1%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2017 года, %

февраль 2017 к январю 2017 февраль 2017 к декабрю 2016 февраль 2017 г. к февралю 2016 январь-февраль 2017 к январю-февралю 2016 Промышленность всего 3,1 2,8 38,9 37,9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 2,3 11,3 101,0 104,9 Добыча каменного угля -1,2 6,4 21,0 31,3 Добыча сырой нефти и природного газа 0,1 8,9 116,2 119,9 Добыча металлических руд 5,7 16,4 138,5 136,9 Перерабатывающая промышленность 3,7 6,5 28,9 27,3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 2,0 3,3 16,7 16,6 производство мяса и мясных продуктов 5,0 5,3 19,5 15,9 производство молочных продуктов 1,5 5,1 27,4 27,4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 3,1 4,6 11,4 9,9 производство сахара 3,9 3,3 6,4 3,8 производство напитков 0,9 3,6 16,1 16,5 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,7 1,4 3,8 4,4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 0,4 2,4 5,5 6,6 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 5,8 10,7 103,3 91,2 Производство химических веществ и химической продукции 7,2 13,1 10,9 7,7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 1,9 3,9 9,2 8,8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 2,6 4,0 11,7 11,1 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 6,8 10,9 57,0 53,5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 4,7 7,6 12,7 10,8 Производство электронного оборудования 2,4 4,4 10,7 9,8 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 2,0 3,7 10,0 9,6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 4,4 7,6 15,4 12,2 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 1,8 -11,0 38,7 37,9

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат