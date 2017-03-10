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Топливно-энергетический комплекс
Производители Украины в феврале повысили цены на 3,1% - Госстат
19:05 09.03.2017 |
Цены в промышленности Украины в феврале 2017 года выросли на 3,1% после снижения на 0,3% в январе и роста на 3,2% в декабре 2016 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Согласно ее данным, основной причиной стало подорожание за прошедший месяц продукции химии на 7,2%, металлургии - на 6,8%, нефтепереработки - на 5,8%, добычи металлических руд - на 5,7%, мяса и мясопродуктов - на 5%.
Ведомство напомнило, что в феврале-2017 увеличение цен был менее значительным - 1,5%, в результате чего в годовом измерении по итогам февраля этого года рост цен производителей ускорился до 38,9% с 36,8% по итогам января.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале цены повысились на 2,3%, в т.ч. в добыче камня, песка и глины - на 2,3%, природного газа - на 0,1%. Вместе с тем в добыче каменного угля цены снизились на 1,2%.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 3,7%, в частности, в металлургическом производстве - на 7,4%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 4,7%, автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств - на 4,4%, другой неметаллической минеральной продукции - на 3,9%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 1,9%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло повышение цен на 2,0%. При этом в производстве сахара подорожание составило 3,9%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 3,1%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - 2,7%, масла и животных жиров - 2,0%, молочных продуктов - 1,5%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 1,8%, при этом электроэнергия подорожала на 2,0%, тогда как теплоэнергия подешевела на 0,3%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года и 31,7% - по итогам 2014-го.
Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.
В январе 2017 года потребительские цены выросли на 1,1%, в феврале - еще на 1%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2017 года, %
|февраль 2017 к январю 2017
|февраль 2017 к декабрю 2016
|февраль 2017 г. к февралю 2016
|январь-февраль 2017 к январю-февралю 2016
|Промышленность всего
|3,1
|2,8
|38,9
|37,9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|2,3
|11,3
|101,0
|104,9
|Добыча каменного угля
|-1,2
|6,4
|21,0
|31,3
|Добыча сырой нефти и природного газа
|0,1
|8,9
|116,2
|119,9
|Добыча металлических руд
|5,7
|16,4
|138,5
|136,9
|Перерабатывающая промышленность
|3,7
|6,5
|28,9
|27,3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|2,0
|3,3
|16,7
|16,6
|производство мяса и мясных продуктов
|5,0
|5,3
|19,5
|15,9
|производство молочных продуктов
|1,5
|5,1
|27,4
|27,4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|3,1
|4,6
|11,4
|9,9
|производство сахара
|3,9
|3,3
|6,4
|3,8
|производство напитков
|0,9
|3,6
|16,1
|16,5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,7
|1,4
|3,8
|4,4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|0,4
|2,4
|5,5
|6,6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|5,8
|10,7
|103,3
|91,2
|Производство химических веществ и химической продукции
|7,2
|13,1
|10,9
|7,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|1,9
|3,9
|9,2
|8,8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|2,6
|4,0
|11,7
|11,1
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|6,8
|10,9
|57,0
|53,5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|4,7
|7,6
|12,7
|10,8
|Производство электронного оборудования
|2,4
|4,4
|10,7
|9,8
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|2,0
|3,7
|10,0
|9,6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|4,4
|7,6
|15,4
|12,2
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|1,8
|-11,0
|38,7
|37,9
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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