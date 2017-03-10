Россия сопровождает свою непутевую ложь в Международном суде ООН кучей информационных "зрад" и "страшилок", которые вбрасываются в западные и украинские СМИ.

Интерес российских СМИ к выступлению представителей МИД РФ на слушаниях в Международном суде ООН был незначительным. Россиянам даже не рассказали сказочку о том, что боевики с Донбасса нашли оружие в шахтах. А официальный ТАСС во вторник ограничился лишь тремя сообщениями из Гааги: доказать, что "Бук" сбил пассажирский самолет рейса МН 17 намеренно, невозможно, Россия к ситуации на Донбассе отношения не имеет, и вообще - Киев обратился не в тот суд. Зато россиян накормили сообщением о том, что Следом РФ установил фамилию украинского военного, который в 2014 году приказал атаковать "Точкой-У" Ровеньки. История об этой "Точке-У", как и о "распятом мальчике", от начала до конца высосана из пальца, однако в качестве фигового листка для прикрытия слабости российской позиции в Гааге сойдет.

В отличие от соседа-агрессора у нас доклады российских чуркиных в суде перебили даже арест Романа Насирова. Квинтэссенцией нашей позиции можно считать призыв заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль: "Большинство из того, что мы услышим, будет для нас не новым, но от того не менее тяжелым - потому что сложно терпеть манипуляции и передергивания, на которых сейчас строится вся политика России в отношении Украины. И нормальной реакцией было бы - не смотреть и игнорировать. Но нам еще больше нужно ваше внимание. Нужно внимательно следить и опровергать все манипуляции. Опровергать здесь и сейчас. Для себя и для ваших друзей".

Также стоит отметить оперативную реакцию Мининформполитики. Там разоблачили сразу несколько небылиц российских докладчиков: конфликт на Донбассе является внутренне украинским, а не российской агрессией, международные следователи не хотят учитывать российских доказательств по сбитому Боингу, оружия и военных из РФ на Донбассе нет, Украина не придерживается Минска и так далее. И не только разоблачили, но и обосновали, почему Россия врет. Будем надеяться, что так же ловко Мининформполитики будет действовать и в течение всего судебного процесса. И будет опровергать путинскую пропаганду не только в отечественных медиа, но и в западных. Ведь российские представители в суде "гонят беса", надеясь на резонанс именно в европейской прессе. Как подметила госпожа Зеркаль, то, что предоставили русские, нельзя назвать доказательствами - это просто презентация с Lenta.ru и других связанных с Кремлем источников. "Гибридам" нужно сеять сомнение. Поэтому все эти рогачевы и колодкины, которых отправили в суд, будут плодить конспирологические фейки и дальше.

Подобная реакция представителей России была ожидаемой, - когда нечего сказать, там просто все ставят с ног на голову. Но, как оказалось, в Украине хватает разного рода знатоков, которые также сомневаются в решении Международного суда ООН. Они не повторяют слово в слово тезисы кремлевских пропагандистов, но проводят выгодную Москве линию, что этот суд нам ничего не даст. Мол, бесполезная трата времени - будем судиться долго, а результат нужен уже сегодня. Есть и такие, кто в контексте процесса в Гааге обвиняет украинскую власть в нежелании... выиграть суд. Подобный абсурд, в частности, разгоняют инициаторы блокады ОРДЛО.

А еще - активизировались разговоры типа "мы теряем оккупированный Донбасс". И в случае, если суд в Гааге примет промежуточное решение в пользу Украины, Россия может решиться на признание этих территорий. Или даже присоединить их к РФ с последующей эскалацией военного конфликта. Это - типичный пример информационного вброса не только с целью запугать украинцев, но и продемонстрировать нам и миру, что Россия способна повышать ставки даже в условии международной изоляции. Хотя, на самом деле, это не так, ведь несмотря на определенные трения, на Западе существует консенсус относительно продления санкций. И, при необходимости, их усиления. Поэтому отдельным отечественным СМИ и экспертам наконец время отказаться от роли полезных идиотов Кремля.