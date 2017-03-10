Международный валютный фонд планирует рассмотреть выделение Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс, передают Українські Новини.

"Министр финансов Александр Данилюк посетил фонд, он встречался с менеджментом фонда, заместителем директора-распорядителя фонда Липтоном. Заседание совета директоров запланировано на 20 марта", - сказал он.

Представитель МВФ отметил, что пенсионная реформа является одной из ключевых в программе сотрудничества.

"Если вы посмотрите на поддержку Международным валютным фондом Украины, то увидите, что это наибольший прогресс, достигнутый по программе за все время. Главной целью программы является помощь правительству Украины и украинцам в преодолении тех вызовов, которые стоят перед ними, а также выход страны на путь устойчивого роста. Мы считаем пенсионную реформу ключевой в налаживании пенсионной системы. Целью реформы является улучшение пенсионного обеспечения и усовершенствование самой системы", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила 13 марта 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - 4 августа 2015 года.

В сентябре 2016 году МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша на 1 млрд долларов.