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Топливно-энергетический комплекс
Лукашенко разрешил до конца года не платить "налог на тунеядство"
17:03 09.03.2017 |
После акций протеста в ряде городов Беларуси президент Лукашенко до конца 2017 года разрешил не платить "налог на тунеядство". На отмену декрета он, однако, не пошел.
Жители Беларуси, подпадающие под действие декрета "О предупреждении социального иждивенчества", до конца 2017 года освобождаются от уплаты "налога на тунеядство". Об этом в четверг, 9 марта, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития страны.
С начала года в различных городах Беларуси - Витебске, Бобруйске, Барановичах, Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве и других - прошла серия акций против инициативы белорусских властей.
"В течение марта нам надо подкорректировать декрет", - признал Лукашенко. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что постановление отменено не будет.
Белорусский лидер утверждает, что вопрос о целесообразности правового акта - "идеологический, моральный", но никак не экономический. "Эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей", - добавил он, оговорившись, что средства останутся в региональных бюджетах.
Суть декрета
Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", изданный Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и названный в народе декретом по борьбе с тунеядцами, введен в отношении всех жителей Беларуси (вне зависимости от их гражданства). Для этого они должны были находиться на территории страны более полугода в течение года. Сумма сбора составляет около 230 евро. Перечислять средства в бюджет предписывалось гражданам Беларуси, не уплачивавшим налоги более 183 календарных дней в году.
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