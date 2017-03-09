Огненное кольцо вокруг так называемой "столицы" так называемой "ДНР" понемногу сжимается, но ...

В последние дни невозможно не обратить внимание на ситуацию вокруг Горловки и Донецка - крупнейших городов, которые находятся под контролем боевиков непосредственно вблизи линии разграничения.

События на этом направлении начали накаляться в конце последней зимы. В ночь с 22 на 23 февраля, на участке ДАП - Спартак - ЯБП уже велись ожесточенные бои, в процессе которых применялось не только стрелковое оружие и минометы, но и артиллерия и даже бронетехника. Тогда террористам удалось отстоять свои территориальные позиции, хотя они и понесли значительные потери в живой силе.

Позже, 28 февраля и 1 марта, возобновились бои на данном участке, причем настолько громкие, что их отголосок был слышен и в Макеевке. Сообщалось, что тяжелая артиллерия сменялась минометами и стрелковым оружием (работу крупнокалиберных пулеметов, в частности, было слышно), они же, в свою очередь, сменялись бронетехникой, а когда все якобы стихало - к работе приступали снайперы.

На этот раз очень горячо близ Донецка было 7 марта во второй половине дня. Соцсети были насыщенны информацией относительно взрывов в пределах данных городов, а также о боях на их окраине. Но, ближе к полуночи, 8 марта все стихло - лишь время от времени фиксировали одиночные "бахи".

Однако, уже утром 8 марта, жители Донецка начали писать в соцсетях привычные для последнего времени сообщения: "Донецк. Киевский район. На улице хорошо слышно залпы со стороны Макеевки", "Донецк, начали бить с южной стороны", "Отчетливо слышно, как запускают со стороны Оленевки, а ложатся ближе к нам", и так далее. Здесь стоит отметить, что Оленевка и Макеевка - подконтрольные боевикам города.

Очевидно, террористы стремятся, пользуясь случаем, лишний раз очернить украинскую армию в глазах жителей Донецка. Однако, судя по всему, не очень это им и удается.

Depo.ua уже писал о том, как местные жители по характеру воронок в земле научились различать направление прилета снаряда и, не стесняясь, открытым текстом пишут о том, что Донецк обстреливают преимущественно с Востока и Юга.

Не менее жарко было в эти дни и вокруг Горловки. Однако, если ранее боевые действия велись только на севере города, то на этот раз столкновения и артиллерийская перестрелка зафиксированы одновременно на северной, северо-западной и юго-западной окраинах.

"Очень громко. Дом ходуном ходит", - писали жители данного района в соцсетях. Кроме этого зафиксированы бои в районе Широкой Балки и трассы на Донецк, вплоть до Ясиноватского блокпоста (ЯБП).

Судя по всему, в данном районе линии фронта настолько горячо, что боевики бегут оттуда на территорию Украины прямо в военной форме. Так, 7 марта сотрудники СБУ совместно с военнослужащими, задержали боевика террористической организации "ДНР" возле оккупированной Горловки после пересечения им линии разграничения.

Вообще, до недавнего времени основные события войны на Донбассе как-то обходили Горловку стороной. Хотя, во время боев за Дебальцево, зимой 2015 года, украинская разведка и сообщали, что им удается беспрепятственно дойти до центра города и что данный отрезок практически не охраняется -командование ВСУ все же не решилось на штурм и зачистку.

Сейчас же ситуация несколько изменилась. 5 февраля этого года, поступила информация о том, что в Горловку и Донецк прибыло более 700 боевиков и российских наемников.

"Коммунальным службам Горловки поступило указание проверить бомбоубежища, запасы топлива и подготовить электрогенераторы" - писал нардеп и руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук днем позже.

Очевидно, что террористы всерьез опасались украинского вторжения, однако и в этот раз активных действий со стороны ВСУ не последовало. Хотя, нельзя не отметить ведущиеся бои по периметру города, однако они имеют четко выраженный позиционный характер и не предусматривают продвижения украинской армии в город.

Похоже на то, что такова политическая воля верховного главнокомандующего. Ведь на днях советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков озвучил мнение, что военный механизм освобождения отсутствует и единственный метод решения конфликта на Донбассе - политико-дипломатический. Причиной тому следующее обстоятельство, чтобы зачистить Донецк, по его мнению, город нужно методично уничтожать, а такой приказ президент дать не готов, поскольку погибнут сотни тысяч мирных жителей.