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Комитет Европарламента окончательно утвердил безвиз для Украины
Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.
39 членов комитета проголосовали за решение, один воздержался и четверо проголосовали против.
Евродепутат Михал Бони перед голосованием сделал короткое заявление относительно триалога между Европарламентом, Советом ЕС и Мальтийским председательством в ЕС, в рамках которого на прошлой неделе согласовали безвиз для Украины.
Он подчеркнул, что Украина выполнила все требования ЕС по предоставлению безвизового режима, и "даже превзошла ожидания".
Как известно, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе одобрил решение о визовой либерализации для Украины.
После окончательного утверждения комитетом ЕП, предложение по визовой либерализации направляется в Европейский парламент для голосования, которое, как ожидается, состоится 5 апреля.
После этого документ будет передан для принятия Советом ЕС. Там обещают, что украинские граждане смогут путешествовать в страны Евросоюза без виз в июне 2017 года.
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