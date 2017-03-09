Андрій Коваленко Сегодня, Depo.ua

Позиционные бои с использованием крупнокалиберной артиллерии без продвижения вперед, а также подтягивания боевиками резервов и укрепления позиций могут свидетельствовать о подготовке к военной кампании.

Ситуация в зоне АТО в последние дни напряженная, но стабильная. Враг обстреливает наши позиции из 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм артиллерии, стрелкового оружия, гранатометов. Наши отвечают так же. Бои ведутся как под Авдеевкой, Спартаком и в районе Ясиноватского блок-поста, так и на трассе Бахмутка, под Попасной, Докучаевском и оккупированными Пикузами на мариупольском направлении.

Вот немножко официальных данных от пресс-центра АТО.

Вчера, по сообщениям жителей оккупированного Докучаевска, около 22:00 был бой в районе Еленовки. Фиксировались исходящие залпы артиллерии с пулеметными очередями и прилеты в ответ, которые были похожи на минометный огонь.

Ситуация под Докучаевском вообще довольно интересна. Поскольку здесь ВСУ уже давно создали плацдарм для наступления.

Чтобы понимать ситуацию, стоит немного вернуться в прошлое. В 2016-м ВСУ создали предпосылки к освобождению города, который согласно "Минску-1" должен быть под украинским флагом.

В марте 2016-го бойцами 72-й бригады были взяты под контроль высоты под Докучаевском. Впоследствии они продвинулась еще дальше вперед и взяли город в полукольцо. А в апреле 14-я бригада выдвинулась в направлении Еленовки, где почти вплотную подошла к поселку Ясное.

31-го октября украинские войска заметно активизировались в этом районе, и по итогам боев 7 ноября террористы потеряли контроль над территорией городской промзоны, расположенной на западной окраине Докучаевска. В зоне контроля оказался участок трассы Мариуполь-Донецк.

Что касается промзоны, то после прошлогоднего наступления и занятия ее нашими бойцами, свежей информации относительно присутствия там или ухода армейцев с нашей стороны не поступало. Террористы утверждают, что промзона и природный отвал вблизи нее под их контролем.

Но за последние два месяца группировка войск террористов в Докучаевске существенно усилилась.

В январе боевики перебросили сюда подкрепление в виде двух батарей 122-мм артиллерии (8 единиц 122-мм гаубиц Д-3030А), минометной батареи (3-4 единицы 120-мм минометов). Усилилась и мотострелковая рота - 7-8 ББМ (БМП-12, пара МТ-ЛБ, а также 80-ю дополнительными боевиками.

Еще месяц назад начались бои в зеленке вблизи Еленовки с использованием террористами 120-мм минометов. В целом тактика боевиков была направлена на то, чтобы оттеснить наши силы от Ясного и высоты 227.9. Также террористы при поддержке 120-мм минометной батареи, БМП-1 и БМП-2 обстреливали позиции ВСУ в Степном, Смелом и поселке Тарамчук, который до сих пор является уязвимым, поскольку наши позиции вблизи Тарамчука расположены по сути в степи.

В конце февраля, по данным "Информационного сопротивления", отмечается уплотнение боевых порядков российско-террористических войск на участке Ясное - Еленовка. В промежутке между Докучаевском и Еленовкой оккупанты тайно развернули дополнительную тактическую группу масштаба усиленной роты. За лесополосой и в ней, по железной дороге между Ясным и высотой 227.9, наблюдалось активное движение сразу нескольких групп боевиков (по 18-20 человек). А также нескольких единиц ББМ - зафиксированы 4 БМП и МТ-ЛБ).

Кроме этого, по данным "Информационного сопротивления", в последние дни со стороны Стылы враг выдвинул на Докучаевск около 7 единиц ББМ (БМП-1 и БРМ-1К). С этого же направления наблюдались переброски боеприпасов при посощи КамАЗов.

Также не стоит забывать, что еще в конце 2015-го года боевики разворачивали в районе Еленовки новый подраздел, который занял рубеж между Александровкой и Еленовкой.

На днях появилась весьма интересная информация. Ее озвучил сепаратист Игорь Стрелков. Мол, ВСУ продвигаются в "серой зоне" под Еленовкой и Докучаевском. Кроме этого террористы распространили информацию о боях с применением бронетехники в районе между Александровкой и Еленовкой. И в этом есть логика, поскольку, прорвав оборону врага на этом участке, ВСУ смогли бы выйти к южным окраинам Донецка в районе поселка Кременец.

Однако с нашей стороны информация пока не подтверждается. Впрочем, в случае продолжения ползучего наступления, существует и другой вариант развития событий на этом направлении. Хочу уточнить, что данная информация - исключительно предположения того, как могут разворачиваться события.

На фоне боев под Еленовкой, которые служат отвлекающим маневром, 1-я танковая бригада может сделать рывок в открытой степи, оставляя Докучаевск за спиной, прорываясь в Старобешево с выходом на Старобешевскую ТЭС. Такой маневр привел бы к панике в рядах боевиков.

Однако, конечно, перспективной выглядит попытка прорыва линии Еленовка-Александровка и выход к Кременцу. Впрочем, еще раз стоит отметить, что это исключительно предположение. Какое решение примет командование, остается под вопросом.

Докучаевск согласно "Минску-1" должен быть наш. Поэтому, даже в случае наступления, Украина не нарушает минские договоренности, которые и без того работают сомнительно.