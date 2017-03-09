Финансовые новости
- |
- 09.03.17
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Бои под Докучаевском. Готовят ли ВСУ весеннюю кампанию
11:58 09.03.2017 |
Позиционные бои с использованием крупнокалиберной артиллерии без продвижения вперед, а также подтягивания боевиками резервов и укрепления позиций могут свидетельствовать о подготовке к военной кампании.
Ситуация в зоне АТО в последние дни напряженная, но стабильная. Враг обстреливает наши позиции из 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм артиллерии, стрелкового оружия, гранатометов. Наши отвечают так же. Бои ведутся как под Авдеевкой, Спартаком и в районе Ясиноватского блок-поста, так и на трассе Бахмутка, под Попасной, Докучаевском и оккупированными Пикузами на мариупольском направлении.
Вот немножко официальных данных от пресс-центра АТО.
Вчера, по сообщениям жителей оккупированного Докучаевска, около 22:00 был бой в районе Еленовки. Фиксировались исходящие залпы артиллерии с пулеметными очередями и прилеты в ответ, которые были похожи на минометный огонь.
Ситуация под Докучаевском вообще довольно интересна. Поскольку здесь ВСУ уже давно создали плацдарм для наступления.
Чтобы понимать ситуацию, стоит немного вернуться в прошлое. В 2016-м ВСУ создали предпосылки к освобождению города, который согласно "Минску-1" должен быть под украинским флагом.
В марте 2016-го бойцами 72-й бригады были взяты под контроль высоты под Докучаевском. Впоследствии они продвинулась еще дальше вперед и взяли город в полукольцо. А в апреле 14-я бригада выдвинулась в направлении Еленовки, где почти вплотную подошла к поселку Ясное.
31-го октября украинские войска заметно активизировались в этом районе, и по итогам боев 7 ноября террористы потеряли контроль над территорией городской промзоны, расположенной на западной окраине Докучаевска. В зоне контроля оказался участок трассы Мариуполь-Донецк.
Что касается промзоны, то после прошлогоднего наступления и занятия ее нашими бойцами, свежей информации относительно присутствия там или ухода армейцев с нашей стороны не поступало. Террористы утверждают, что промзона и природный отвал вблизи нее под их контролем.
Но за последние два месяца группировка войск террористов в Докучаевске существенно усилилась.
В январе боевики перебросили сюда подкрепление в виде двух батарей 122-мм артиллерии (8 единиц 122-мм гаубиц Д-3030А), минометной батареи (3-4 единицы 120-мм минометов). Усилилась и мотострелковая рота - 7-8 ББМ (БМП-12, пара МТ-ЛБ, а также 80-ю дополнительными боевиками.
Еще месяц назад начались бои в зеленке вблизи Еленовки с использованием террористами 120-мм минометов. В целом тактика боевиков была направлена на то, чтобы оттеснить наши силы от Ясного и высоты 227.9. Также террористы при поддержке 120-мм минометной батареи, БМП-1 и БМП-2 обстреливали позиции ВСУ в Степном, Смелом и поселке Тарамчук, который до сих пор является уязвимым, поскольку наши позиции вблизи Тарамчука расположены по сути в степи.
В конце февраля, по данным "Информационного сопротивления", отмечается уплотнение боевых порядков российско-террористических войск на участке Ясное - Еленовка. В промежутке между Докучаевском и Еленовкой оккупанты тайно развернули дополнительную тактическую группу масштаба усиленной роты. За лесополосой и в ней, по железной дороге между Ясным и высотой 227.9, наблюдалось активное движение сразу нескольких групп боевиков (по 18-20 человек). А также нескольких единиц ББМ - зафиксированы 4 БМП и МТ-ЛБ).
Кроме этого, по данным "Информационного сопротивления", в последние дни со стороны Стылы враг выдвинул на Докучаевск около 7 единиц ББМ (БМП-1 и БРМ-1К). С этого же направления наблюдались переброски боеприпасов при посощи КамАЗов.
Также не стоит забывать, что еще в конце 2015-го года боевики разворачивали в районе Еленовки новый подраздел, который занял рубеж между Александровкой и Еленовкой.
На днях появилась весьма интересная информация. Ее озвучил сепаратист Игорь Стрелков. Мол, ВСУ продвигаются в "серой зоне" под Еленовкой и Докучаевском. Кроме этого террористы распространили информацию о боях с применением бронетехники в районе между Александровкой и Еленовкой. И в этом есть логика, поскольку, прорвав оборону врага на этом участке, ВСУ смогли бы выйти к южным окраинам Донецка в районе поселка Кременец.
Однако с нашей стороны информация пока не подтверждается. Впрочем, в случае продолжения ползучего наступления, существует и другой вариант развития событий на этом направлении. Хочу уточнить, что данная информация - исключительно предположения того, как могут разворачиваться события.
На фоне боев под Еленовкой, которые служат отвлекающим маневром, 1-я танковая бригада может сделать рывок в открытой степи, оставляя Докучаевск за спиной, прорываясь в Старобешево с выходом на Старобешевскую ТЭС. Такой маневр привел бы к панике в рядах боевиков.
Однако, конечно, перспективной выглядит попытка прорыва линии Еленовка-Александровка и выход к Кременцу. Впрочем, еще раз стоит отметить, что это исключительно предположение. Какое решение примет командование, остается под вопросом.
Докучаевск согласно "Минску-1" должен быть наш. Поэтому, даже в случае наступления, Украина не нарушает минские договоренности, которые и без того работают сомнительно.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Комитет Европарламента окончательно утвердил безвиз для Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Бои под Докучаевском. Готовят ли ВСУ весеннюю кампанию
|Какие аргументы Украина и Россия представили в Гааге
|Украина передала Международному суду ООН всю нотную переписку и записи бесед с представителями России с начала военной агрессии
Российская сторона, очевидно, огорчена ходом слушаний в Международном суде ООН и не может предоставить встречные аргументы на обвинения украинской стороны, - глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
|Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ будет инициировать санкции к "дочке" Сбербанка в Украине
|Аваков требует закрыть украинский Сбербанк из-за решения Сбербанка России принимать паспорта "ДНР/ЛНР"
|Светлодарская дуга. Почему террористы снова лезут вперед
|"Газпром" препятствует соединению ГТС Украины и Польши - "Укртрансгаз" и Gaz-System обратятся к нацрегуляторам
Cейчас газ, транспортированный по территории Украины, передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а дочерней компании «Газпрома» - «Газпром Экспорт». Такая модель делает невозможным прямое сотрудничество «Укртрансгаза» с европейскими операторами.
|Европейцы тихой сапой строят газопроводы в обход России
|Мариупольское направление. Почему активизировались бои под Пикузами
Это интересно
|Volkswagen показал на автосалоне в Женеве беспилотный прототип Sedric
|Вирджиния стала первым штатом США, где разрешили использовать беспилотные колёсные роботы для доставки товаров
|Три вредных привычки, из-за которых вас не повысят на работе
|Honda показала новый 320-сильный Civic Type R
|Volkswagen представил купеобразный седан Arteon
|Компания Bugatti собрала первые три гиперкара Chiron
|Названы города мира с самой дорогой элитной недвижимостью