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Какие аргументы Украина и Россия представили в Гааге
09:02 09.03.2017 |
Украина и Россия устно представили свои позиции в ходе слушаний в Международном суде ООН в Гааге.
В январе этого года Киев официально обвинил Москву в нарушении двух международных конвенций.
Украинская сторона просит суд наложить на Россию временные ограничительные меры, в частности, запретив ей поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики", а также обязав ее приостановить действие постановления о запрете "Меджлиса крымскотатарского народа".
Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что добросовестно выполняет свои международные обязательства.
По словам ее представителей, юрисдикция Международного суда ООН вообще не распространяется на представленное Украиной заявление.
В чем Украина обвиняет Россию?
В январе этого года Украина впервые в своей истории подала в Международный суд ООН жалобу на другое государство: она обвинила Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Киев утверждает, что в 2014 году, после десятилетия все время усиливавшегося давления на Украину, Россия вторглась в нее с применением военной силы.
Украинские представители заявляют, что Москва оказывает поддержку незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины и просит суд признать ответственность России "за террористические акты, совершенные в Украине ее ставленниками".
В иске в этом контексте упоминаются катастрофа рейса МН17 летом 2014 года, обстрелы мирных жителей в Волновахе, Мариуполе и Краматорске, а также взрывы в Харькове в феврале 2015 года.
Кроме того, Украина заявляет, что Москва ведет в аннексированном ею Крыму "целенаправленную кампанию культурной зачистки" относительно крымскотатарской и украинской общин, напоминая, что действия России на полуострове были осуждены Генеральной ассамблеей ООН.
Чего конкретно требует Украина в Гааге?
Киев просит у суда, в частности, обязать Россию:
* немедленно отказаться от любой поддержки "вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине",
* принять меры для вывоза всего вооружения, ранее предоставленного этим группам,
* начать уголовное преследование лиц, причастных к "финансированию терроризма": в этом контексте упоминаются министр обороны России Сергей Шойгу, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, лидеры "Справедливой России" Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов,
* полностью компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17, а также "всеми прочими террористическими актами", в причастности к которым Киев обвиняет Москву.
В "крымской части" иска речь идет о том, что Россия должна гарантировать полную защиту всех этнических групп в "оккупированном Крыму": возобновить работу украинских и крымскотатарских СМИ, прекратить безосновательные обыски и аресты крымских татар, расследовать исчезновения активистов и немедленно возобновить права "Меджлиса".
Впрочем, не дожидаясь окончательного решения суда, Украина попросила суд незамедлительно ввести временные ограничительные меры, которые, как утверждают в Киеве, позволят должным образом защитить гражданское население.
В этой связи Украина просит суд обязать Россию, в частности, остановить все денежные переводы и поставки вооружения, транспортных средств и оборудования самопровозглашенным республикам, организовать надлежащий контроль за украинско-российской границей, а также приостановить действие запрета крымскотатарских организаций.
По оценкам Киева, на принятие решения относительно ограничительных мер суду может понадобиться месяц-два.
Почему слушания начались только сейчас, а не еще несколько лет назад?
Представители МИД Украины объясняют: процедура обращения в Международный суд ООН предусматривает, что стороны должны постараться уладить дело в досудебном порядке.
В Киеве напоминают, что именно недостаточность попыток уладить дело до суда стало причиной отказа суда рассматривать иск Грузии к России относительно войны 2008 года.
Глава украинской делегации в Международном суде, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль говорит, что на протяжении почти трех лет лично проводила с Россией переговоры относительно этих споров.
"Нам повторяли раз за разом, что у нас нет реального спора... После многочисленных попыток настало время признать: хватит", - заявила она в Гааге.
В свою очередь, российская сторона утверждает, что попытки Украины договориться были лишь формальностью: на самом деле Киев изначально преследовал цель довести дело до суда и, в конечном итоге, в одностороннем порядке прекратил двухсторонние консультации.
Вопросы, вынесенные Украиной в исковое заявление "находятся явно за пределами юрисдикции суда", заявил глава российской делегации, директор правового департамента МИД России Роман Колодкин. А требования ввести любые ограничительные меры, по его словам, являются безосновательными.
Как реагирует российская сторона на обвинения Киева относительно событий на востоке Украины?
Российская сторона утверждает, что события в Донбассе стали прямым следствием "государственного переворота" в Киеве в феврале 2014 года: местное население просто "самоорганизовалось", чтобы защитить себя от людей, захвативших власть в Киеве.
Представители России говорят, что основным источником вооружения для формирований самопровозглашенных республик стали советские оружейные склады, размещенные в шахтах Донбасса, а также трофеи, оставленные на поле боя отступающей украинской армией.
В то же время, они не отреагировали на обвинения Киева в том, что формирования сепаратистов используют образцы оружия, состоящие на вооружении исключительно российской армии.
Представители России подчеркивают: ни один международный орган не признал "народные республики" террористическими организациями, а сама Украина ведет с ними переговоры в рамках "минского процесса" и даже торгует с ними, обеспечивая таким образом немалую долю бюджета непризнанных образований.
Российская делегация утверждает, что большая часть мирных жителей, погибших в результате боевых действий на востоке Украины, стали жертвами не террористических актов, а неизбирательных обстрелов со стороны обеих сторон конфликта.
По их данным, большее количество погибших жителей зафиксировано территориях, неподконтрольных Киеву.
Российская делегация напоминает, что расследование о катастрофе МН17 еще не закончено, да и оснований утверждать, что его катастрофа стала результатом именно теракта, а значит, подпадает под юрисдикцию Конвенции о запрете финансирования терроризма, нет.
Какова позиция России относительно "крымской части" обвинений?
Российская делегация утверждает, что с жителями Крыма "не консультировались" относительно их желания находиться в составе Украины ни в 1954 году, когда полуостров передали Украинской ССР, ни в 1991 году, когда она объявила о своей независимости. Поэтому, дескать, непризнанный международный сообществом референдум о присоединении к России был для крымчан "очевидной альтернативой" в свете событий начала 2014 года в Киеве.
При этом о том факте, что 54% жителей Крыма и 57% Севастополя на референдуме 1 декабря 1991 года поддержали Акт провозглашения независимости Украины, представители России не упомянули.
Делегация России отвергает обвинения в любой дискриминации украинской и крымскотатарской общин.
Например, в ответ на упреки в нерасследовании исчезновений крымскотатарских активистов представители России приводят статистику, в соответствии с которой правоохранительные органы с одинаковой тщательностью разыскивают пропавших без вести граждан всех национальностей. А количество крымских татар, проживающих на полуострове, согласно оглашенным на суде данным, за последние годы несколько увеличилось, - поэтому говорить о любой дискриминации этой этнической группы оснований нет.
Как будет происходить рассмотрение этого дела дальше?
В ближайшей перспективе - на протяжении предстоящих двух дней - стороны получат возможность представить замечания на позиции друг друга.
Далее они будут ожидать решения, которое суд примет по ходатайству Украины о введении ограничительных мер.
Самого же решения по сути дела точно не стоит ожидать в ближайшее время. Киевские комментаторы предполагают, что реалистичный срок рассмотрения этого иска - пять-семь лет.
Что стороны говорят о возможном исходе дела?
Представители высшего руководства России разбирательство в Гааге пока не комментировали.
"Российская Федерация намерена использовать доступные средства правовой защиты", - говорится в коммюнике МИД России от января этого года.
Напротив, в Украине суд против России является одной из топ-тем местных СМИ. О разбирательстве высказывались президент Петр Порошенко, министр иностранных дел Павел Климкин, эту тему активно комментируют депутаты парламента.
"Мы очень уверены (в победе), потому что мы на светлой стороне", - заявила журналистам в Гааге глава украинской делегации в суде Елена Зеркаль.
Другое дело, что уже сейчас в Киеве допускают, что Россия - в случае невыгодного для себя решения - может отказаться от его выполнения. Благо, основания для таких предположений есть: в 2015 году Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым Конституционный суд РФ может признавать решения международных судов неисполнимыми, если они противоречат Конституции России.
Это решение, по мнению некоторых комментаторов, открывает путь к невыполнению решения и в этом споре. Более того, говорят в Киеве, вполне возможно, что Москва откажется выполнять гипотетическое решение гаагского суда о временных ограничительных мерах, которое может появиться уже в ближайшее время.
Механизма обеспечения выполнения решений суда ООН в данном случае действительно нет, тем более, если речь идет о государстве - постоянном члене Совбеза ООН, имеющем право вето в этом органе.
В таком случае решение суда будет иметь для Украины скорее имиджевое значение: оно выставит ее в свете невинной жертвы одной из самых могущественных держав мира, которая к тому же отказывается признавать нормы международного права.
"Решение суда ... поставит РФ перед дилеммой: либо прекратить свое противоправное поведение, либо окончательно превратиться в государство-парию, с которой никто не будет иметь дела", - заявила накануне начала разбирательства Елена Зеркаль.
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Российская сторона, очевидно, огорчена ходом слушаний в Международном суде ООН и не может предоставить встречные аргументы на обвинения украинской стороны, - глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
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